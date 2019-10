Sao José, de argentinos, no pudo con Corinthians

Sao José, con nutrida presencia argentina, no pudo esta tarde con Corinthians, que lo derrotó por 85 a 70, en partido correspondiente a la cuarta fecha de la Liga Nacional de Básquetbol (NBB) de Brasil.



En el gimnasio Linneu de Moura, del municipio de Dos Campos, el equipo local contó con los concursos de los argentinos Guido Mariani, Diego Figueredo, Carlos Buemo y Agustín Ambrosino



El alero rosarino Mariani arrancó como titular y encestó 10 puntos (3-5 en dobles, 1-2 en triples, 1-1 en libres). El ex jugador de Argentino de Junín completó su faena con 4 rebotes, 4 asistencias y un recupero en 32m.



Por su lado, el base cordobés Figueredo también estuvo desde el comienzo y anotó 17 tantos, con este desglose: 7-9 en dobles, 1-5 en triples. El ex Libertad de Sunchales aportó en todos los rubros, de manera tal que repartió 7 pases gol, bajó 5 rebotes y propició 2 recuperos en 33m.



El ala pivote cordobés Agustín Ambrosino (ex Estudiantes de Concordia) convirtió 2 puntos (1-2 en dobles), capturó 4 rebotes y entregó una asistencia en 15m. Mientras que el base santafesino Carlos Buemo (ex Hispano Americano de Río Gallegos) redondeó una regular tarea con 4 unidades (1-2 en triples, 1-2 en libres), un rebote y una asistencia en 11m.



En uno de los adelantos registrados anoche, Sesi Franca, con 12 puntos y 3 rebotes del escolta rionegrino Leonel Schattmann (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia), le ganó por 86 a 75 a Unifacisa.



Por su lado, el base juninense Franco Balbi (ex Ferro) cumplió una soberbia labor con 10 tantos, 11 asistencias y 8 rebotes en 35m., para Flamengo, que cayó como local ante Sao Paulo, por 102-95.