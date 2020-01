Saporiti: "Scaloni va por el buen camino"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Roberto Marcos Saporiti considera que el trabajo de Lionel Scaloni al frente de la Selección Nacional ha sido "de muy buen nivel" y subraya que entre otros valores "ha conseguido algo que parecía muy difícil, liderar un excelente recambio".



El otrora entrenador alterno de la Selección en tiempos de César Luis Menotti considera que en el ciclo de Scaloni el equipo "ha ido de menos a más y hoy podemos decir que tiene una identidad".



Requerido de mayores precisiones acerca de qué entiende por "identidad", Saporiti amplió su observación: "Identidad llamo a tres o cuatro cosas que hoy son estables, como por ejemplo una presión alta, mucha movilidad, laterales que se incorporan al ataque y un medio campo basado en la buena técnica, incluso en el jugador que se supone menos obligado a crear".



En este sentido ponderó a Leandro Paredes ("un 5 posicional, que estoy seguro que irá creciendo") y asimismo a Rodrigo De Paul, que "está muy bien".



Saporiti, en diálogo con Télam, declinó abundar en más nombres propios, sin privarse de Lautaro Martínez ("de los nuevos está un paso arriba, eso lo ve todo el mundo"), pero fue enfático a la hora de subrayar la excelencia del recambio que la Selección necesitaba y dio por descontado que en un futuro no tan lejano se sumarán jugadores hoy desconocidos para el gran público.



"Sigo los entrenamientos de las selecciones juveniles y en especial la sub 23 que dirige el Bocha Batista, veo los partidos, estoy gratamente sorprendido, registro que hay un grupo de muchachos con muy buenas condiciones y como para Qatar falta mucho deduzco que para entonces uno o dos ya habrán explotado", refirió Saporiti.



En el contexto de la evolución aludida ("Scaloni probó mucho, nombre y sistemas, línea de cinco, línea de cuatro, delanteros por afuera, delanteros por adentro, y en los últimos cuatro meses se afirmaron él y el equipo"), calificó de "muy importante" la temporada que se avecina y consta de la Copa América y del primer puñado de partidos de las Eliminatorias al Mundial 2022, pero al tiempo advirtió que "no es prudente exigir títulos, como si salir campeón fuera fácil y como si la Selección no viniera de donde vino cuando asumió Scaloni".



"Los argentinos queremos todo a los cinco minutos, o ya, y esa expectativa de urgencia no es buena consejera. A Brasil no le sale un Pelé todos los días, a Holanda no le sale un Cruyf todos los días y a la Argentina no le sale un Maradona o un Messi todos los días".



Autocalificado como "Juan Pueblo, el dueño de una opinión más", Saporiti dio por descontado que "se está en el buen camino", que en 2020 Scaloni "buscará el equipo y no está lejos de encontrarlo" y en clave más abiertamente optimista perfiló que "en estos tres años que faltan para el Mundial de Qatar la Selección terminará de armarse y será protagonista".