Sarmiento le ganó a All Boys en Junín y se acercó a la punta de la zona 2

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Sarmiento de Junín quedó a tres unidades de la punta de la Zona 2 de la Primera Nacional de fútbol, al vencer esta noche de local a All Boys, 1 a 0, en el partido que dio inicio a la 14ta fecha.



El único gol del encuentro, jugado en el estadio Eva Perón de Junín y arbitrado por Cristian Cernadas, fue anotado por Fernando Núñez a los siete minutos de la segunda etapa.



Con la victoria, Sarmiento llegó a las 27 unidades y quedó a tres del líder de la zona, San Martín de Tucumán, que el domingo recibirá a Instituto de Córdoba.



All Boys, en cambio, sigue con apenas nueve puntos y hundido en el último puesto de la tabla.



En la próxima jornada, la 15ta, Sarmiento visitará a Gimnasia y Esgrima de Jujuy y All Boys recibirá a Deportivo Riestra.







- Síntesis -







Sarmiento: Vicentini; Garnier, Olivera, Landa y Castet; Pombo, Vismara y Quiroga; Borasi, Núñez y Castelli. DT: Delfino.



All Boys: Pucheta; A. Martínez, S. Martínez, Zalazar y Melillán; Suárez, Navarro, Iacobellis y García; Igartúa y Parra. DT: Romero.







Gol en el segundo tiempo: 7m Núñez (S).







Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Cólzera por Castelli (S), 14m Callejo por García (AB) y Espeche por Suárez (AB), 23m Molina por Borasi (S), 33m González por Navarro (AB) y 34m Chaves por Núñez (S).



Árbitro: Cristian Cernadas.



Cancha: Sarmiento.