Sarmiento quiere achicar la diferencia con los tucumanos y All Boys salir del fondo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Sarmiento de Junín, segundo de la Zona B a seis unidades del puntero San Martín de Tucumán, será local esta noche ante All Boys, que está último y no gana hace siete encuentros, en el partido con el cual comenzará la 14ta. fecha del torneo Nacional de fútbol.



El cotejo se jugará desde las 21 en el estadio Eva Perón, en la ciudad de Junín, con el arbitraje de Cristian Cernadas.



El equipo juninense, ya clasificado para la Copa Argentina 2020 por haberse asegurado estar entre los siete primeros al término de la 15ta. fecha, tiene que descontarle puntos a San Martín para alentar esperanzas de jugar la gran final por el ascenso.



All Boys está último con nueve puntos, con siete fechas sin ganar y ocho cotejos sin vencer fuera de Floresta, e intentará dar el "batacazo" y torcer una historia que si no cambia puede tener un mal final en la Primera B.



En Sarmiento Federico Vismara volverá al cumplir con la suspensión por Fabio Vazquez, el goleador Pablo Magnín (11 tantos) no podrá jugar al totalizar cinco amonestaciones y el DT Iván Delfino deberá decidir su reemplazante entre dos opciones: Facundo Castelli o Diego Chaves.



En cuanto al historial, con partidos en varias divisiones, jugaron 57 veces, All Boys triunfó en 27, Sarmiento en 14 y empataron 16 veces.



La última vez que jugaron fue por la presente Copa Argentina, en 32vos. de final, el 27 de marzo pasado en cancha de Arsenal, y All Boys ganó 2 a 0 con tantos de Milton Celiz, quien hoy juega en San Luis de Chile.