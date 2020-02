Sawabona, la banda de reggae fusión sanjuanino estrenó video

Si algo caracteriza a la escena contemporánea musical local es su heterogeneidad, rock, urbano, trap, indie, folk, hasta reggae. Para hablar de este último género, los Sawabona son los exponentes locales ideales. Presenciarlos es una delicia sonora y visual, ya que cada presentación es un espacio lleno de sonidos y movimiento por la cantidad de músicos que integran la banda.

Como será de importante su presencia en la escena que ha sido la banda soporte de Nonpalidece, Gondwana, Zona Ganjah y la Delio Valdéz. En 2018 giraron durante tres meses por Chile tocando día a día.

El finde pasado lanzaron en su canal de You Tube “Y lo se”, una grabación en vivo en Panda House. El material es, cuanto menos estimulante, no admite quietud este tema. El tiempo marcado por la percu, sumado a que los vientos y teclados no dan un respiro, además en el clip participa Kandela Yafar del Circo Flayante con sus malabares con fuego que hipnotizan y fascinan con cada movimiento.

SAWABONA, ORIGINS

Emmanuel Ávila, guitarrista de la banda, cuenta que el inicio fue casi de película. El baterista, “Willy” Basil, los fue reclutando como si se tratara de una iniciativa Avenger. Uno por uno y teniendo en cuenta sus talentos, “Willy” le dio forma a la banda.

La formación consta de Abel García en voz y primera guitarra, Mauro Sosa en coros y teclas, Emmanuel Ávila en guitarra rítmica, Franco Portugal en bajo, José Basil en Batería, Eduardo Acosta en trompeta y Mariano Carrión en trombón, además de Martín Castro en percu y Nicolás Sancio en teclados.

Una de las preguntas necesarias en una banda de tantos integrantes y con una carrera ya andada es cómo se sostiene, ante esto Emma contó que, si bien nunca se pensó con fines de lucro, la banda ha logrado ser autosustentable. Lo que se genera en cada tocada queda en un fondo que se distribuye en las necesidades, como arreglos o viajes.

Sobre el género que hacen sonar, Emma destaca que el reggae es la casa de la banda pero la música es el país que habitan, porque si bien nunca se despegan del ritmo, siempre se combina con algo más. Por eso se definen como reggae fusión.

EL VIDEO

"Y lo se" toma el formato on studio, es decir que se graba una presentación en vivo con las comodidades que da un estudio de grabación, en esta caso, la Panda House. Esa grabación se hizo hace tiempo, cuando la Panda abría sus puertas. En un formato “minirecitales”, la sala de ensayo y grabación invitaba bandas para tocar con público y les grababan dos temas. “Y lo se” es el resultado de una de esas tardecitas de finde.

LO QUE VIENE

En enero viajaron a Santa Fe para grabar un nuevo CD. Este sábado tocarán en la hostería La Pericana, ubicada en la Quebrada de Zonda además de que ya están armando su calendario para el primer semestre del 2020.