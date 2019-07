Scaloni confirmó que sigue hasta fin de año

Lionel Scaloni confirmó que seguirá al mando de la Selección Argentina hasta fin de año, que dirigirá los seis amistosos programados para el equipo en 2019 y valoró el trabajo realizado por el cuerpo técnico: "El 30 de diciembre termina mi contrato, después la AFA tendrá que tomar una decisión", afirmó.

"Yo estoy bien, estoy cómodo y no hay ningún tipo de dudas, pero tengo un contrato firmado hasta el 30 de diciembre y no puedo opinar más allá de eso", repitió el entrenador, quien no se bajó de la pelea por continuar al frente del plantel para el año que viene.