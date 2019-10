Scaloni da la lista para los amistosos ante Brasil y Uruguay con los regresos de Messi y Aguero

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, dará a conocer mañana, en el último día de plazo establecido por reglamento de FIFA para convocar a futbolistas que actúan fuera del país, la lista de citados para los últimos dos amistosos de este año a jugarse contra Brasil y Uruguay, el 15 y 19 de noviembre, respectivamente, en Asia.



Y dentro de esa nómina, que puede encerrar algunas sorpresas, las mejores noticias pasan por los regresos de Lionel Messi, el capitán ausente luego de purgar tres meses de suspensión por declaraciones consideradas ofensivas por Conmebol al finalizar la Copa América, de Brasil, y Sergio Agüero, ya completamente restablecido de una dolencia en el tobillo izquierdo que lo tenía a maltraer.



Scaloni, que hoy estuvo presente en el estadio de Argentinos Juniors, fue a observar al arquero de Talleres, de Córdoba, Guido Herrera, que ya estuvo convocado anteriormente, porque en esta fecha FIFA prescindirá de Franco Armani, ya que el guardavallas riverplatense deberá jugar con River la final de Copa Libertadores, el 23 de noviembre, frente a Flamengo.



Pero el técnico también fue a observar a otro jugador de Talleres para un puesto que necesita de variantes en el equipo argentino: el de volante central. Y el analizado por Scaloni a 24 horas de dar la lista fue Andrés Cubas, que viene observando, a sus 23 años, muy buenos rendimientos en el conjunto cordobés.



Cubas, que se inició en Boca Juniors y luego jugó un partido en el Pescara, de Italia, y 25 en Defensa y Justicia, antes de llegar a Talleres, es observado como una alternativa a trabajar de Leandro Paredes, ya que tiene buen pie pero, sobre todo, más poder de recuperación en su génesis que el actual volante del parís Saint Germain.



Pero además hay otro dato que Scaloni no pasó por alto en los últimos días, y es el interés de un colega suyo, el propio Marcelo Gallardo, por contar con los servicios de "Cubitas" para el año próximo, como reemplazo de Leonardo Ponzio, que está muy cerca de dar por terminada su carrera.



A Gallardo lo sedujo la gran producción que le cupo a Cubas en el partido que Talleres le ganó por 1 a 0 a River en el Monumental e inmediatamente le pidió referencias a su ex compañero y también ex dirigido suyo en Nacional, de Montevideo, el técnico uruguayo de los cordobeses, Alexander Medina, recibiendo de éste los mejores comentarios.



Atento a todos los movimientos que realizan sus colegas en esta etapa de aprendizaje constante desde el invalorable lugar de entrenador nacional, algo que pondera su trabajo y su forma de proceder en esta incipiente carrera que, a diferencia de la mayoría de sus colegas, empezó desde bien arriba, Scaloni puso atención en las razones por las que el "Muñeco", sin importarle su pasado boquense (lo mismo aconteció con Lucas Pratto) se interesó en Cubas, y fue a verlo en acción.



Los otros jugadores que también volvieron al radar del técnico argentino son Mauro Icardi y Ángel Di María, el primero su centrodelantero preferido cuando comenzó su interinato en la selección tras la salida de Jorge Sampaoli, aunque después sus conflictos con el Inter, de Italia, le quitaron competencia y en este 2019 no pudo ser convocado.



Sin embargo su pase al París Saint Germain lo hizo revivir y ahora Icardi suma siete goles en la misma cantidad de partidos jugados con el equipo francés, varios de los cuales los anotó justamente tras asistencias de Di María, que luego de la Copa América de Brasil no volvió a ser citado, pero en esta última prueba antes de armar el grupo definitivo que empezará a competir en las eliminatorias mundialistas en marzo del año próximo, "Fideo" también puede, por su gran experiencia, haberse ganado una nueva y última oportunidad.



Otro jugador que volverá para generar fútbol en la mitad de la cancha será Giovani Lo Celso, ya recuperado de una lesión de cadera que se le provocó en la pasada gira de septiembre por Estados Unidos ante Chile, en Los Ángeles, en un partido que finalizó igualado sin goles.



El resto de los convocados no ofrecerá mayores sorpresas, ya que serán los mismos de la gira anterior, incluyendo a Lucas Alario y Nicolás González, que juegan en el fútbol alemán, en primera y segunda respectivamente, mientras que los dos restantes arqueros serán Esteban Andrada y Agustín Marchesín. También estará otro boquense como Alexis Mac Allister, que regresará después de no estar en la gira anterior porque Scaloni no citó a los futbolistas riverplatenses y "xeneizes" que estaban jugando las semifinales de la Copa Libertadores.



El seleccionado nacional enfrentará a Brasil el viernes 15 de noviembre a las 14 (hora argentina) en Riad, capital de Arabia Saudita, y el martes 19 jugará con Uruguay en Tel Aviv, Israel.