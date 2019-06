Scaloni no confirmó el equipo pero adelantó cambios "por la búsqueda del partido"

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, no confirmó la formación para el encuentro de mañana ante Paraguay, por la Copa América, aunque dejó entrever que hará cambios "por la búsqueda del partido", teniendo en cuenta que la Albiceleste está presionada por el debut fallido ante Colombia.

"Hay un par de jugadores que no están al 100 por ciento y vamos a esperar", comenzó el DT la conferencia de prensa. "No hablamos de dudas, tenemos claro como vamos a jugar", agregó. Y luego se refirió al caso particular de Roberto Pereyra, quien esta mañana trabajó sin problemas luego de varios días con molestias físicas, por lo que entraría por Guido Rodríguez en el mediocampo: "En base a cómo responda, nos da ciertas esperanzas".

Según el equipo que paró esta mañana en la práctica de Belo Horizonte, los once serían Franco Armani; Milton Casco (por Renzo Saravia); Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Pereyra (por Rodríguez), Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul (por Ángel Di María); Lionel Messi y Lautaro Martínez (por Sergio Agüero).