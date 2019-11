Scaloni tiene el respaldo de los campeones del mundo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El director técnico del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, recibió hoy el respaldo de los campeones del mundo Ubaldo Fillol, Julio Olarticoechea, Ricardo Villa y Daniel Tapia, quienes valoraron su trabajo, el recambio de jugadores y la búsqueda de un mejor funcionamiento con el astro Lionel Messi como símbolo y figura.



El evento que certificó el acuerdo de la AFA y Cerveza Schneider como nuevo sponsor para el seleccionado argentino resultó una buena excusa para que varios campeones del mundo se reencontraran y dieran su opinión con respecto a la tarea del actual entrenador del conjunto nacional.



"Me gusta el recambio que hizo Scaloni y creo que (César) Menotti ha incidido también. Ojalá consolide el juego y que en las Eliminatorias tengamos el equipo titular, con un esquema definido y me parece que estamos cerca", expresó Fillol en diálogo con Télam desde el predio de la AFA.



Fillol, campeón del mundo en 1978 y uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol, observó que el equipo de Scaloni cuenta con "un gran nivel de arqueros" en Franco Armani, Esteban Andrada y Agustín Marchesín.



"Juegan en equipos grandes, todos los fines de semana, con 40 o 50 mil personas en la espalda, y están a la altura de la selección; es un nivel parejo", agregó el "Pato".



Ricardo Julio Villa marcó distancia con el periodismo deportivo y su trato con Scaloni: "A veces no estoy de acuerdo con el periodismo, en sus críticas a Scaloni. Quizás no tenía experiencia y hubo varios factores que ayudaron a que la crítica fuera agresiva", indicó el ex Tottenham de Inglaterra.



Para Villa, la AFA jugó "un papel importante" en el respaldo a Scaloni. "Eso hace que el técnico sea fuerte. El equipo ha demostrado una idea, aún con altibajos y hay que darle continuidad", añadió.



"No hay que pensar que Messi nos va a salvar. Hay que armar un equipo que lo ayude y él será vital en los últimos treinta metros de la cancha. El entrenador debe trabajar para darle la pelota limpia", manifestó Villa.



El recambio era "necesario", según la opinión de Julio Olarticoechea, campeón en México 1986 con Diego Maradona como goleador y figura.



"A la Argentina la veo bien. El recambio funcionó, no les pesa la camiseta y en cada partido Scaloni saca conclusiones", remarcó el "Vasco".



"El recambio era necesario porque varios jugadores cumplieron su ciclo, como nosotros en el 90 cuando llegaron (Claudio) Caniggia y (Pedro) Troglio, entre otros", señaló el ex Boca, River y Racing.



Por último, Daniel Tapia, quien integró el seleccionado de Carlos Bilardo en 1986, coincidió con Olarticoechea y subrayó que Scaloni hizo "una renovación muy importante" con vistas a las Eliminatorias y la próxima Copa América.



"Era necesaria y los jugadores que ha convocado hicieron un buen trabajo. Scaloni aprovechó la oportunidad porque le dieron la posibilidad de renovar el plantel teniendo como referencia a Messi y (Sergio) Agüero. Los compañeros tienen que acoplarse a lo que es Messi que siempre nos dio respuestas", indicó el "Chino".