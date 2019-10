Schiaretti aseguró que trabajará "codo a codo" con quien sea presidente para "superar la grieta"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, ratificó hoy su prescindencia en la lucha por la jefatura del Poder Ejecutivo Nacional, al afirmar que "Córdoba va a estar codo a codo trabajando con el próximo presidente de la patria" para que "Argentina deje atrás la crisis y supere la grieta".



El mandatario provincial encabezó el acto de cierre de campaña de Hacemos por Córdoba, partido que lleva lista corta de diputados, sin identificarse con ninguna fórmula presidencial.



"Llevamos nuestro mensaje sin mirar el color político de nadie, respetando la democracia, las instituciones, la libertad de prensa y a todas las organizaciones sociales y gremiales de la provincia", aseveró.



La localidad de Saldán, vecina a la capital cordobesa, fue la elegida para el acto del oficialismo provincial, donde Schiaretti sostuvo: "Esta es una elección difícil para nosotros, porque la tensión de la población está puesta en quién va a ser el próximo presidente".



Y aseguró: "Nuestros diputados no van a ser los representantes de una fuerza política, van a ser delegados de todos los cordobeses".



"Los dirigentes que me acompañan son la expresión de la renovación del peronismo cordobés. Y esto es lo bueno que tiene Córdoba: la capacidad de renovarse y generar dirigentes comprometidos con la provincia", dijo el gobernador al finalizar con la compañía de referentes de su partido en el escenario.



Entre otros, estaban el intendente electo de Córdoba, Martín Llaryora, y el primer candidato a diputado, Carlos Gutiérrez.



Gutiérrez dijo: "Quiero agradecer a las compañeras que me acompañan en la lista, ellas me han enseñado todo lo que me faltaba aprender para concluir que no puede haber un solo varón peronista que no quiera la igualdad de las mujeres".



"Sigamos con la tarea docente, enseñemos a cada vecino a cada compañero su derecho legítimo de saber cómo votar el domingo", dijo ante las posibles impugnaciones que puedan darse si quienes ante los cortes de boleta.



Mientras, el presidente del bloque de senadores nacionales del peronismo, Carlos Caserio, que apoya la fórmula presidencial del Frente de Todos (FdT) y la lista de diputados de Hacemos por Córdoba, organizó un acto en el Teatro Luxor de Villa Carlos Paz. Y en Villa Allende se reunieron los candidatos a diputado por Córdoba del FdT, quienes completan la lista de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.