Schmid convoca a una asamblea pública en rechazo al traspaso del Puerto a la Capital

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario general de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), Juan Carlos Schmid, encabezará mañana una "urgente asamblea pública" de trabajadores en rechazo del traspaso por decreto del manejo del Puerto de Buenos Aires a la ciudad y de "las medidas adoptadas en perjuicio de los astilleros argentinos". Los trabajadores de los 18 gremios que integran la organización sindical deliberarán desde las 11 de mañana frente al edificio de la Administración General de Puertos (AGP), en Ingeniero Huergo y Belgrano y, el dirigente, no descartó la realización de protestas. "El puerto no se vende. La industria naval se defiende. La asamblea fue convocada ante la información de que el Estado analiza transferir el manejo del Puerto de Buenos Aires a la ciudad a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y no de un proyecto de ley y también por las últimas medidas adoptadas en perjuicio de los astilleros", afirmó. Schmid también sostuvo que esa medida oficial debe "en todo caso" ser debatida profundamente por los bloques legislativos del Congreso y no decidida por un decreto del gobierno. Los trabajadores de todas esos sindicatos nacionales debatirán sobre "la posibilidad de que el gobierno traspase el Puerto de Buenos Aires a la órbita de la ciudad y sobre la licitación en marcha para la concesión de sus terminales", puntualizó Schmid. Un comunicado firmado por el ex titular de la CGT sostuvo que también analizará "la transferencia a la ciudad de los terrenos de Puerto Sur y la Isla Demarchi para desarrollar proyectos inmobiliarios; las estrategias gremiales para recuperar la industria naval y sus fuentes de trabajo; la construcción nacional del Buque Polar, de remolcadores y barcazas y respecto de la renovación de la flota pesquera en los astilleros nacionales".