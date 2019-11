Schunke, por su expulsión, se perderá el regreso de Estudiantes a su nuevo estadio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El misionero Jonathan Schunke se perderá el partido del regreso de Estudiantes de La Plata a su nuevo estadio, que será este sábado ante Atlético Tucumán, por su expulsión en Santa Fe ante Colón, y el juvenil Nazareno Colombo es quien tiene mayores chances de reemplazarlo, aunque el chileno Gonzalo Jara busca su puesta a punto de su lesión muscular y es otra opción.



Schunke recibió la segunda amarilla sobre el final del partido a instancias del árbitro Germán Delfino y se perderá un partido especial.



El único partido que el experimentado defensor no jugó en la temporada fue en la eliminación de Copa Argentina ante Central Córdoba de Santiago del Estero, cuando ocupó un lugar en el banco.



Ese día la pareja de centrales estuvo conformada por los chilenos Juan Fuentes y Jara, y además representó el último partido que estuvo en cancha el central de la selección trasandina, quien primero perdió el puesto por razones tácticas y luego se lesionó.



Hoy, hubo fútbol para los que no tuvieron minutos en Santa Fe y desde mañana Milito comenzará a trabajar el equipo que se medirá con los tucumanos y que en principio no sufrirá muchas variantes. La idea del entrenador es reemplazar a Schunke pero hay grandes chances que el resto del equipo se mantenga.



La probable alineación sería con Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Nazareno Colombo, Juan Fuentes e Iván Erquiaga; Iván Gómez, Enzo Kalinski y Gastón Fernández; Manuel Castro, Mateo Retegui y Edwar López.