Sciacqua manifestó estar "confundido" y no descarta dejar su cargo en Patronato

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El director técnico Mario Sciacqua manifestó esta noche sentirse “confundido” por el rendimiento del equipo y no descartó “dar un paso al costado” para abandonar el cargo.



Tras la derrota que el equipo 'rojinegro' sufrió hoy en el Presbítero Grella ante Godoy Cruz de Mendoza por 2-0, el entrenador expresó ante los periodistas una franqueza poco habitual.



“Estoy confundido: no sé si seguir batallando o dar un paso al costado”, sostuvo en la antesala de los vestuarios.



"Le pido disculpas a la gente y a los dirigentes porque no pensábamos un momento así en Patronato, me queda una noche y mañana larga para pensar qué hacer", afirmó Sciacqua, quien parece no encontrarle la vuelta a un equipo que se olvidó de ganar (lleva 9 partidos sin festejos).



El técnico remarcó que Patronato “fue muy superior en el primer tiempo, llegamos más de seis veces", dijo.



Pero el DT también consideró que “es inexplicable el segundo tiempo. Generamos pero en la primera llegada, ellos nos convirtieron”, explicó.



"Salimos a ganar el partido sin perder el orden y con el segundo gol entré en una confusión. Me da mucho dolor terminar así. Es la primera vez que me pasa como entrenador”, se lamentó Sciacqua.



El técnico relató que sus dirigidos “hicieron el esfuerzo para ganarlo pero el primer gol nos desmoronó e ingresamos en una anarquía”, apuntó.



El DT sostuvo que “hace un tiempo convivimos con varias cuestiones negativas, que hacen complejo el contexto, por lo que estoy confundido en tomar una decisión”, puntualizó.



"Tendré que analizarlo esta noche. No sé cuál es el bien para el club en este momento, si seguir batallando o dar un paso al costado. Quiero ser sincero y coherente para darle la mejor opción a Patronato”, expresó.



“En un 99 por ciento los jugadores me responden”, aseguró Sciacqua, que le pasó 'la pelota' a los directivos , sobre quienes dijo que tienen la misión “de analizar las cuestiones numéricas”, porque Patronato bajó a un promedio de 1,090 y estaría descendiendo hoy a la Primera Nacional.