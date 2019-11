Scola aporta poco en la derrota de Olimpia Milano en la Liga Italiana de básquetbol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Luis Scola colaboró hoy con apenas 7 tantos en la derrota que su equipo, Olimpia Milano, cosechó ante Fortitudo Bologna, por 85-80, en uno de los encuentros válidos por la novena fecha de la Liga Italiana de básquetbol (Legabasket).



El capitán del seleccionado argentino en el Mundial China 2019, donde el equipo del DT Sergio Hernández resultó subcampeón, encestó 2-4 en dobles, 1-1 en triples y 0-2 en libres, en los 10 minutos que estuvo en el rectángulo de juego.



El ex jugador de Toronto Raptors y Houston Rockets, de 39 años, capturó también un rebote y propició un bloqueo.



El base serbio Nemanja Nedovic consiguió 23 tantos y 4 rebotes en 25m. para erigirse en el jugador más efectivo de la escuadra de Milan, que ahora ostenta un record 5-4 en lo que va del campeonato.



Por su lado, el líder Virtus Bologna (9-0), sin el pivote bonaerense Marcos Delía (ex Obras Basket), derrotó como visitante por 89-85 a Trieste, donde tampoco se alistó el escolta cordobés Juan Manuel Fernández, otro ex jugador de la entidad de Núñez.



El campeón Reyer Venezia, con 3 tantos, una asistencias y un rebote del base cordobés Ariel Filloy (ex Atenas), no pudo en tiempo suplementario con Varese, que ganó por 93-91.



Por su lado, el base bonaerense Andrés Forray (ex Banco Provincia) logró 4 puntos, 6 asistencias y 5 rebotes en 34m. para Trentino, que cayó como local ante Cremona, por 89-79.