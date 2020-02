Scola aportó en la victoria del Olimpia Milano en el básquetbol de Italia

Luis Scola, capitán del seleccionado argentino, aportó esta tarde 8 puntos en el triunfo que su equipo, Olimpia Milano, logró como visitante sobre Brindisi, por 77-74, en un partido correspondiente a la 21ra. Fecha de la Liga Italiana de Básquetbol (Legabasket) de Primera División.



El ala pivote, de 39 años, encestó 2-3 en dobles, 1-2 en triples y 1-2 en libres en los 21 minutos que participó del juego.



El ex jugador de las franquicias NBA, Toronto Raptors, Houston Rockets y Brooklyn Nets, entre otras, completó su faena con la captura de 6 rebotes.



El mejor jugador del Olimpia Milano, el equipo que conduce el DT Ettore Messina (otrora colaborador de Gregg Popovich en los San Antonio Spurs), resultó el interno estadounidense Kaleb Tarczewski, con una planilla de 16 puntos, 8 rebotes y 2 recuperos.



Con este triunfo, la escuadra de Milán se consolida en la cuarta posición de la tabla, con un saldo de 13 triunfos y 7 derrotas.



En tanto, el líder Virtus Bologna, próximo rival de San Lorenzo en la Copa Intercontinental que se jugará en Tenerife, superó fácil a Pesaro, por 106-89



El interno bonaerense Marcos Delía (ex Boca Juniors y Obras Basket) anotó 6 puntos (2-3 en dobles, 2-2 en libres) y tomó 6 rebotes en 13m., para el quinteto ganador, que conduce el entrenador serbio Aleksandar Djordjevic.



En Virtus Bologna, que reúne un récord de 18-2 para la temporada y es el líder de la clasificación, se destacó el base serbio Milos Teodosic (ex Los Angeles Clippers), quien terminó con 15 puntos, 8 asistencias y 2 rebotes.