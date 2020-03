Scola: "No sé si estaré en los Juegos Olímpicos; pasaron a un segundo plano"

"No sé si voy a estár en los Juegos Olímpicos; todo pasó a un segundo plano", aseguró Luis Scola. En principio y tras una sublime actuación en el Mundial de China 2019, su presencia estaba confirmada pero el aplazo de la competencia por el coronavirus volvió a despertar la incertidumbre. "Queremos que la gente, las ciudades estén bien, que el mundo vuelva a la normalidad. Después vemos si juego un partido o un torneo", expresó en diálogo con Confinados sin Basket.

Tras la Copa del Mundo, el pedido para el capitán fue unánime: una temporadas más y la disputa de Tokio 2020. Las dudas en aquél momento se centraron sobre qué equipo iba a contratarlo para jugar la presente temporada. "Después del Mundial no tenía pensado jugar. Se lo había dicho a mis agentes. Durante el torneo, Manu me preguntó si iba a jugar y le contesté esto mismo, y él me dijo que Ettore Messina, estaba en Milán y que tenía interés", explicó sobre la decisión de llegar al Olimpia Milano.

El club italiano le dio libertad de acción a todos sus extranjeros para pasar la cuarentena cerca de su familia. La gran mayoría volvió a su país de origen, pero Scola se quedó allí. El capitán de la Selección Argentina contó cómo vive el aislamiento en una de las zonas más afectadas a nivel mundial: "Por suerte tengo un gimnasio acá en mi casa en Milano, también en Argentina. Ojalá estuviera allá porque también tengo cancha de básquet. No es lo mismo, pero intentamos mantener el peso y una vida sana. Es difícil porque no sabés cuándo será el próximo partido. No sabe para qué y para cuándo se entrena".