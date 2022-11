¡Se acabó! Manchester United rompió el contrato de Cristiano Ronaldo

Hace instantes, desde Manchester United comunicaron que rescindieron el vínculo de Cristiano Ronaldo. Luego de lo que fueron los polémicos dichos del luso, se terminó el amor. El segundo paso del atacante por los "Diablos Rojos" no fue para nada bueno. Por ese motivo, este martes 22 de noviembre se llegó a un "acuerdo mutuo" para que todo termine de la mejor forma posible para ambas partes.

"Cristiano Ronaldo deja el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución a lo largo de dos etapas en Old Trafford", fue lo que expresó el sitio oficial del conjunto de la Premier League. Con este comunicado en sus redes sociales, dieron a conocer el término de la segunda etapa del delantero portugués en la institución británica, si bien aún restaban seis meses de vínculo.

Teniendo en cuenta que todo debía terminar en junio de 2023, no deja de hacer ruido. Claro, los roces que tuvieron desde que comenzó la corriente temporada y sus dichos hacia las autoridades de la institución y el entrenador Erik ten Hag, no pasaron por alto. A nadie le cayó bien lo que CR7 explicó hace pocos días en una entrevista, la que fue furor y terminó de superar la tolerancia.

Más problemas para Cristiano Ronaldo

Para sentenciar, desde el elenco de la Premier League expusieron: "El club le agradece su inmensa contribución durante dos etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro. Todos en el Manchester United siguen enfocados en continuar el progreso del equipo bajo Erik ten Hag y trabajar juntos para lograr el éxito en el campo".

"Cuando firmé con Manchester United pensé que todo había cambiado porque fueron 13 años desde mi salida. Pensé que todo iba a ser diferente y me sorprendí de mala manera porque todo estaba igual. Me sorprendió mucho que todo estuviese igual, no avanzó. El United se detuvo en el tiempo, fue algo que me sorprendió y no esperaba. Fue duro. Me siento traicionado. No lo respeto porque él no muestra respeto por mí (sobre Ten Hag). Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto. Me han convertido en la oveja negra", había indicado Cristiano Ronaldo en diálogo con el periodista británico Piers Morgan.