¿Se acerca su salida? Marcelo Gallardo le respondió a los medios

Después de semanas complicadas en River Plate, Marcelo Gallardo dio su parecer sobre las críticas. La eliminación con Vélez en la Copa Libertadores golpeó anímicamente al equipo de Núñez, pero lo cierto es que no se ve la solidez que antes presentaba el plantel del "Muñeco". Por eso, en diálogo con TyC Sports, no se guardó nada y contestó a las dudas sobre sus actitudes en el campo de juego últimamente. Tras vencer a Barracas Central en la Copa Argentina, devolvieron alegría a los hinchas.

"Necesitábamos un partido para volver a creer en el juego nuestro, recuperar confianza, que es lo importante cuando venís de golpes duros, siempre es bueno tratar de salir rápido. El equipo hizo un buen partido, pese a (Andrés) Merlos. La verdad que hay que estar a la altura, no se vio un árbitro sólido", fue lo que comenzó diciendo Gallardo, mostrándose molesto con los arbitrajes que les ha tocado.

Publicidad

A su vez, Marcelo dijo: "Mis actitudes hablan por sí solas, intento controlarlas pero a veces cometo errores, como todos. A veces en los momento más difíciles donde hay que mantener la cordura, la serenidad y la templanza a veces también se me van algunas cosas y es normal porque soy un tipo que vive la vida de esa manera. A veces se pierde la calma porque esto es fútbol y vivimos en un país como la Argentina, pero dentro de las cosas normales me siento bien".

Más palabras de Marcelo Gallardo

"Hay que empezar de cero porque no es fácil construir equipos competitivos todo el tiempo y nosotros trajimos muchos jugadores que llegaron este año. Los planteles van cambiando y eso de reconstruir equipos es normal. Algunos jugadores se adaptan rápido y a otros les lleva más tiempo para asimilar lo que es el mundo River", aseveró también el entrenador del conjunto "Millonario". Sin dudas, no termina de estar cómodo con el presente que atraviesan.

Por último, Marcelo Gallardo aportó: "No es una excusa, pero no tuvimos mucho tiempo de parate, a veces a nosotros las mitades de año nos hacen bien y eso nos costó, no llegamos en buena forma a partidos decisivos. No importa el tiempo que se tarde en salir, lo importante es salir. A veces cuesta un poco más. A veces hay que tener un poco más de paciencia. Ganando o perdiendo, hemos sido un equipo que se ha reconocido siempre y es difícil reconocerse en la derrota".