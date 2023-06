¿Se aleja de Barcelona? Novedades sobre el futuro de Lionel Messi

En las últimas horas, muchos rumores y análisis se han hecho sobre el futuro de Lionel Messi. El argentino no ha definido dónde continuará su carrera como futbolista y continúa como jugador libre. Cuando parecía que todo estaba listo para llegar al Barcelona, las cosas se habrían complicado, de acuerdo con lo informado desde la prensa española. Ahora, comienzan a aparecer más opciones para el campeón del mundo.

"Está difícil, veo bastante difícil una llegada de Messi al Barcelona. No creo que se dé, está bastante complicado", fue lo que comenzó diciendo Carlos Monfort, de Jijantes FC, el canal de streaming liderado por Gerard Romero, especialista en la información del Barcelona. El mismo hizo foco en la transmisión en vivo lo que sabía sobre el padre de Messi y la posibilidad de llegar al Culé.

Por otra parte, el mismo también expuso: "Ahora mismo depende de varias cosas. Barcelona es su casa y siempre lo será. Hay muchas cosas en juego, muchas cosas que estamos pendientes y no es lo económico. Él jugaría gratis". Eso, de acuerdo con las últimas palabras del agente del capitán de la Selección Argentina. Tras ser campeón del mundo en Qatar y sumar otro título con el PSG, Messi sigue sin definir su futuro.

¿Qué pasará con Messi?

A continuación, Monfort y Romero aprovecharon la instancia para dar más detalles en relación a la situación que sostuvo Jorge de cómo afecta esto al propio Lionel. "Le molesta que se hable mal de su hijo porque él sufre. Que no es que no quiera venir, pero que anímicamente está mal, no sabe qué hacer", agregó el padre del astro rosarino, según lo que dieron a conocer los comunicadores españoles.

"Está aburrido de la situación y que siente un poco de presión después de estos dos años en París, que para él han sido difíciles sobre todo porque los primeros cuatro meses tuvo que vivir en un hotel y que psicológicamente y anímicamente fueron complicados", sentenciaron sobre lo que les respondió Jorge de la llegada de Lionel Messi a la capital de Francia para jugar en PSG. Ahora, falta resolverse qué pasará con su futuro.