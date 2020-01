Se anunció la 10ma. Edición de My French Film Festival, en streaming y gratis

Desde el 16 de enero al 16 de febrero se realizará My French Film Festival, en el que se verán en streaming online gratis más de 30 películas entre largos y cortometrajes representativos de la diversidad de la producción francesa reciente.



El Jurado estará integrado por el cineasta estadounidense Ira Sachs, la actriz francesa Agathe Bonitzer, el realizador guatemalteco Jayro Bustamante, el director y actor norteamericano Brady Corbet y la actriz y cineasta francesa Judy Davis y la realizadora de animación checa Michaela Pavlatova.



En la sección Is This Real? se veran "Las fieras", de Vincent Mariette; "Jessica Forever", de Carolina Poggi y Jonathan Vinel; "El glorioso discurso de aceptación de Nicolas Chauvin", de Benjamín Crotty; "Distracción", de Matthew Magemont y "La noche de las bolsas de plástico" de Gabriel Harel.



En la sección Say Cheese! se verán "La caravana", de Meryl Fortunat-Rossi y Valery Rosier; "Pedrix", de Eran Le Dice; "Ni un pelo más, ni un pelo menos", de Lauriane Escaffre e Yvonne Muller y "Los pollos se atraen", de Marine Leveel.



En Screen on the Frontline se verán "Los confines del mundo", de Guillaume Nicloux; "El escape" y "La aventura atómica", de Loic Barche, mientras que en All About Women iran "Instinto maternal', Olivier Masse; "Las golondrinas de Kabul", de Zabou Breitman y Elea Gobbe-Mevellec; "Con el viento", de Bettina Oberli; "Pleno Oeste" y "Una hermana", de Delphine Girard.



En la sección Teen Spirit se verán la última lección", de Sebastien Marnier; "Los meteoritos", de Romain Laguna; "El canto de Ahmed", de Foued Mansour; "La danza de la lluvia", de Clementine Carrie y en Special Screenings se verán "Crack 6T", de Jean-Francois Richer y "Entre amigos", de Yassine Qnia.



Finalmente My Little Zoo incluirá los colectivos "Turbopera", y "Peluche", "Después de la lluvia"; "El sueño", de Sam de Nowenn Roberts y "El tigre sin rayas", de Raúl Robin Morales Reyes, mientras que en New Horizons "El grito VR", de Sandra Paugam y Charles Ayats; "La isla de los muertos", de Benjamín Nuel, y finalmente "Un bar en Folies Bergere", de Gabrielle Lissot.



Las películas se podrán ver de forma gratuita en América Latina a partir del 16 de enero en myfrenchfilmfestival.com y más de 60 plataformas en el mundo entero asociados al festival.