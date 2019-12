Se conmemora mañana en todo el mundo el Día Internacional del Migrante

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La celebración del "Día Internacional del Migrante", que bajo la consigna #NosotrosJuntos, se celebra mañana en todo el mundo, estará centrada este año en "las historias de cohesión social que son tan variadas y únicas como cada uno de los 272 millones de personas que comienzan una nueva vida y construyen nuevas comunidades en cada rincón del mundo", publicó hoy la ONU en su pagina web.



El Día Internacional de las Personas Migrantes fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2000 con el objetivo de reconocer "la gran contribución que millones de migrantes hacen a la economía y al desarrollo de los países en todo el mundo, y al mismo tiempo revisar los desafíos que la migración presenta para el futuro", indicó la publicación.



Según datos de la ONU, se calcula que en la actualidad más de 270 millones de migrantes viven y trabajan en un país que no es el de su nacimiento o ciudadanía, cifra que incluye a trabajadores emigrantes, refugiados, personas en busca de asilo, e inmigrantes permanentes.



En Argentina son muchas las personas migrantes que han venido desde fines del siglo XIX, por distintas circunstancias, tal el caso de Jackson Jean, de 24 años, quien llegó solo hace casi tres años a Argentina desde Haití y luego vino su esposa Snyre Charles. Ambos son afro-haitianos.



El joven contó a Télam que nació en 1995 en la localidad haitiana de Los Cayos, al sur de ese país y a los pocos meses "con mi familia nos fuimos a la capital donde crecí, estudié el secundario e ingresé a la universidad".



Cursaba segundo año de Derecho cuando decidió venir "a vivir otra experiencia" y el 31 de diciembre de 2016 llegó a Buenos Aires, sin su esposa con la que había contraído matrimonio dos meses antes.



"Tenía un amigo acá con el que siempre charlábamos por whatsapp y siempre me contaba como era este país; cómo son los argentinos y las oportunidades que ofrece este país", detalló Jackson.



Al año siguiente, el 29 de diciembre de 2017, llegó Snyre: "vine a buscar a mi marido que se vino al poco tiempo de habernos casado", relató la joven.



"Entiendo la discriminación de algunas personas de este país como producto de una matriz cultural histórica que a través de la escuela le enseñaron a la población haciéndoles creer que la Argentina es blanca y europea, pero eso es una decisión de más arriba y lamentablemente todavía hay gente que sigue creyendo que eso es real", señaló Jackson.



"Siempre me dijeron que este era un país de blancos y cuando llegué acá empecé a encontrarme con un montón de argentinos negro y una cultura afro muy vigente", indicó el joven haitiano que actualmente cursa materias de primero y segundo año de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de San Martin.



A su vez, Jacson trabaja como perito de traducción, en la Dirección de Asistencia Técnica del Ministerio Publico de la Defensa, mientras que Snyre ya se inscribió para cursar el Profesorado de Psicologia el próximo año.