Se cruza de vereda, Pablo Aguilar pasa de San Martín a Desamparados

Casos hay muchos, de un equipo a otro o viceversa. Ahora se dio que el defensor lateral derecho Pablo Aguilar, que estuvo jugando en San Martín durante tres años y medio, se le venció su contrato con el Verdinegro, no fue renovado porque no iba a ser tenido en cuenta por el técnico Rubén Forestello. Por tal motivo fue ofrecido al archirrival Sportivo Desamparados, con quien llegó a un acuerdo y firmará contrato por un año.

Aguilar es nacido en Villa Mercedes, San Luis, supo debutar en primera en Chacarita Junior, luego pasó por Newell´s, Tiro Federal, Defensa y Justicia, Sarmiento de Junín y San Martín. En el Verdinegro alternó entre titular y suplente. Jugó 34 partidos y no convirtió ningún gol.

Con su familia se siente muy cómodo en San Juan, por eso no le importa bajar de categoría para jugar en el Federal A. Aguilar no jugó ningún partido oficial en toda la temporada pasada, por tal motivo buscaba un club donde jugar y sumar minutos. Mauricio Magistretti aceptó su incorporación y ahora dependerá de él si será o no títular.

En la época del ´90 y ´00 se dio que muchos jugadores de Desamparados pasaran a jugar en San Martín, algunos ejemplos son los de Mario Artes, Daniel Gómez, Gustavo Celani, Miguel Arrieta, Mario Pacheco, entre otros. Mientras que también en la época del ´00 pasaron algunos jugadores de San Martín a jugar a Desamparados, como por ejemplo Jorge Chica, Fabricio Paz, Ariel Moyano, Walter Bernabé, Gonzalo Narváez, Pablo Jofré, entre otros.

Sportivo encontró el arquero que buscaba

Además de la contratación de Pablo Aguilar, el técnico Mauricio Magistretti buscaba un arquero. Fue ofrecido Emilio Crusat, el portero que en la última temporada tuvo buenas actuaciones en Gimnasia de Concepción del Uruguay. Lo vieron, pidieron referencias y finalmente confirmaron su contratación.

Emilio Crusat, nacido en Capital Federal, tiene 30 años y supo jugar en Chacarita, Atlético Paraná (Federal A y B Nacional), Rivadavia de Lincoln, Ferrocarril Oeste, Ferro de Pico, Juventud Unida de Gualeguaychú y Gimnasia de Concepción del Uruguay. Además jugó en dos clubes españoles como Leonesa y la U.D. Altea.

En consecuencia, los refuerzos confirmados hasta el momento en el Víbora son: Juan Martín Boiero y Emilio Crusat (arqueros), Matías Giammalva, Nelson Ibarlucea, Pablo Aguilar, Patricio Peñaloza (defensores), Leandro De Muner, Ricardo Tapia (Volantes), Martín Abraham, Leandro Céliz y Diego Farías (delanteros)