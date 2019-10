Se cumplen 15 años del debut de Messi en primera división

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Lionel Messi cumplirá mañana 15 años como jugador de primera división, siempre vistiendo la camiseta azulgrana de Barcelona, desde aquel sábado 16 de octubre de 2004 en que el técnico holandés Frank Rijkaard lo mandó a la cancha a los 37 minutos del segundo tiempo del clásico de la ciudad ante Espanyol, en reemplazo del brasileño Deco. El paulista Deco, naturalizado portugués, fue el autor del tanto (a los 9 minutos del primer tiempo, tras una asistencia del camerunés Samuel Eto'o) con el que ese día Barcelona se impuso como visitante, por 1 a 0, en el viejo estadio de Espanyol, el Olimpic Lluis Company. Por entonces Messi tenía 17 años, tres meses y 22 días de vida, y 34.400 espectadores fueron testigos del debut del rosarino, desconociendo de ese esmirriado futbolista de pelo largo su procedencia rosarina y obviamente ni imaginando que en menos de un lustro iba a convertirse en el mejor jugador del mundo. Y que entre tantos logros, como múltiples Balones de Oro, títulos de Champions League y toda la variedad de conquistas posibles dentro del fútbol español y continental, que justamente mañana se le vaya a entregar su sexto Botín de Oro como máximo goleador de Europa, es todo un símbolo de lo que es y representa Messi en el contexto de este deporte. En medio de una ciudad de Barcelona políticamente convulsionada, Messi recordará seguramente con afecto y también nostalgia aquel día de su debut por la séptima fecha de la liga española, en la que tuvo frente a sí a tres compatriotas suyos que vistiendo la camiseta de Espanyol luego compartirían con él la celeste y blanca de Argentina: Maximiliano Rodríguez, Mauricio Pochettino y Hugo Ibarra. Claro que en Barcelona también se recuerda con esa misma causa evocativa el día que Messi jugó por primera vez con la camiseta "blaugrana", exactamente 11 meses antes, también un 16, pero de noviembre de 2003, aunque fue en un partido amistoso, no en uno oficial, frente a Porto, que en Portugal venció al "Barsa" por 2 a 0. Paradojas del destino, a los locales los dirigía José Mourinho. En estos 15 años de carrera basta con repasar sus logros para dimensionar lo grande que es "Lío", sl margen de comparaciones a esta altura innecesarias con el Diego maradona de antes o el Cristiano Ronaldo de ahora, algo que hoy refrendó el propio César Luis Menotti respecto del caso puntual del portugués. El "equipo" de grandes conquistas alcanzadas durante su trayectoria se puede conformar con estos 11 hechos más destacados: 1- Máximo ganador del Balón de Oro (5, compartido con Cristiano Ronaldo). 2- Máximo ganador del Botín de Oro (6). 3- Más goles oficiales convertidos en un año calendario (91 en 2012). 4- Más goles oficiales en una misma temporada (82 en la 2011/12). 5- Máximo goleador de la Champions League en un mismo club y no siendo europeo (112). 6- Máximo goleador histórico del seleccionado argentino (68). 7- Máximo goleador en Eliminatorias Mundialistas de la Conmebol (21). 8- Jugador argentino con mayor cantidad de títulos en su historial (36). 9- Jugador con más títulos en un mismo club español y récord en Barcelona (34). 10- Máximo goleador histórico de La Liga (419). 11- Máximo goleador del clásico Barcelona-Real Madrid (26). La historia parece completa y hasta inalcanzable, mientras que a los 32 años Messi anuncia que va por más, porque desea otra Champions League. Sin embargo hay una asignatura pendiente que aún lo desvela y de no saldarla puede convertirse en el "agujero negro" de su maravillosa carrera: levantar una Copa con la selección argentina.