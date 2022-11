¿Se dan por vencidos? Desde Alemania aseguran que serán goleados por España

Luego de ser derrotados por Japón en el debut, crece el temor desde Alemania por lo que viene. Los germanos se medirán contra España a continuación, seleccionado que viene de golear 7 a 0 a Costa Rica. El Mundial de Qatar 2022 no ha sido nada sencillo para muchos combinados que llegaban como posibles candidatos. La caída de Argentina fue un claro ejemplo de eso.

Dialogando con el diario alemán Bild, Lothar Matthäus dijo: "Si jugamos contra España como lo hicimos en la segunda parte ante Japón, estaremos eliminados. La presión es máxima. Con un punto probablemente no sea suficiente, hay que ganar. Queríamos meter piernas frescas. Müller llevaba tiempo sin jugar. Siempre apoyo a Flick, pero no entendí algunas de sus decisiones".

"Con la sustitución de Müller y Gündogan, dos de los jugadores más experimentados, Alemania perdió el orden y el control. Ambos vinieron por las bandas. ¿Por qué no puso a (Thilo) Kherer? Süle no es lateral. En el segundo, (David) Raum estaba demasiado adelantado y (Nico) Schlotterbeck no fue suficientemente agresivo", expuso también el exfutbolista alemán.

Mucha tensión en Alemania

Para sentenciar, habló sobre las cuestiones que se prohibieron para este Mundial. "Hubo demasiado dramatismo en la previa, muchos temas que eran más importantes que el fútbol. Algo así te distrae y hace perder entre un 5 y un 10%", dictó el exponente de Alemania. Como él, Bastian Schweinsteiger, aseveró: "Tuvimos pérdidas tontas de balón y errores de posicionamiento. Falta experiencia".

"Esta derrota no es una coincidencia. Demuestra dónde estamos. Necesitamos mejorar mucho para tener una oportunidad contra España. Niklas Süle es un defensa. Y si alguien viene hacia tí en un 1 contra 1, no lo dejas correr hacia adentro, cierras el carril interior y lo dejas salir corriendo, ahí puede pasar menos. En ese caso, le da la oportunidad de tirar hacia adentro y jugar el pase. Goretzka no llega allí después de eso y luego se detiene", cerró.