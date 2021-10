Se le incendió parte de la casa una candidata a diputada de JxC: el escalofriante relato

Alejandra Leonardo, candidata a diputada de Juntos por el Cambio, vivió una madrugada de terror. A las 4 de la mañana tuvo que sacar corriendo a su hijo de 10 años y a su madre de 69 mientras los árboles del perímetro de su casa se incendiaban y amenazaban con quemar también la vivienda.

Todavía con tos después de haber vivido ese momento, la mujer contó a DIARIO HUARPE cómo fueron esas más de cinco horas que tomó controlar las llamas que rodeaban su casa. “Fue un susto muy grande”, alcanzó a resumir antes de relatar desde el inicio lo ocurrido.

Eran aproximadamente las 4 de la mañana cuando la alarma la despertó. Esto fue clave, porque sin ese llamado de atención no se hubiese dado cuenta de que tenía un incendio rodeando su vivienda, en algunas zonas a pocos metros de la construcción donde dormía. El sistema de alerta se encendió porque el cableado y los sensores del perímetro ya estaban derretidos. “Cuando prendí las cámaras vi cosas que volaban para todos lados, pensé que era el viento, pero no había viendo. Cuando abrí la puerta vi el fuego”, contó.

La primera reacción de la dirigente fue llamar a los gritos a quienes viven con ella. “No alcancé ni a ir a buscar a mí hijo, directamente le grité que saliera lo más rápido posible, los subí al auto y los alejé de la casa antes de llamar a los bomberos”, explicó.

Tras esto encendió la bomba conectada a una pileta que tiene en el patio y con eso intentó apagar las llamas de los árboles cercanos. Por suerte todavía no llegaba el viento anunciado para este sábado, pero aun así veía cómo algunas chispas y hojas en llamas afectaron el mobiliario del jardín.

Poco después llegaron policías y bomberos. “Nos ayudaron rápido, llegaron en el momento y se pusieron a trabajar, también la municipalidad que mandó agua cuatro veces en los camiones cisterna para ayudarnos”, agradeció. Como lo que se incendiaban eran álamos muy altos, la urgencia era poder controlar el fuego antes de que llegara a la vivienda, que por suerte no sufrió daños de importancia. “Hubo algunos bomberos que hasta terminaron con chamuscones”, relató.

Finalmente cerca de las 9 todo quedó controlado y empezaron las pericias. Leonardo aseguró que no tiene idea de cómo puede haber empezado, aunque no descartó que se tratara por una quema de basura o pastizales cerca de su casa. Dijo también que no había pensado siquiera en la posibilidad de un atentado contra ella. “Confío en las pericias, no puedo decir ahora mismo si puede o no haber sido algo así”, cerró.