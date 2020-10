Se les incendiaron corrales y los bomberos nunca llegaron: “Si no lo apagábamos nosotros se nos quema todo”

Dos corrales incendiados con animales que se quemaron vivos, personas adultas ayudando a apagar el fuego con mangueras y niños lanzando tierra con el mismo objetivo, un chancho envuelto en llamas corriendo en medio de una calle oscura en la que nadie circulaba, una gran cantidad de llamados al 911 pidiendo ayuda, Bomberos que nunca llegaron, un patrullero con efectivos que aseguran que no se bajaron a ayudar y ancianos angustiados al ver el fuego en los corrales de uno de sus familiares. Así fue la madrugada de los Dávila.

El fuego en los corrales del fondo de la casa ubicada en calle Balcarce al 1900, en Santa Lucía, comenzó cerca de las 5 de este jueves. La familia cree que fue intencional porque no encuentra otra explicación y en ocasiones anteriores fueron víctimas de robos. Pero nunca se imaginaron que iban a vivir esta situación.

El fuego comenzó cerca de las 5. Foto: gentileza.

Todos dormían en la vivienda cuando Verónica y su esposo comenzaron a sentir bocinazos que venían desde afuera. Ella salió y vio un resplandor naranja en los árboles, después, a un hombre con una combi que se había frenado para avisarles del incendio en la parte trasera del terreno.

Su marido se levantó y comenzó a tratar de sacar a algunos animales. Después lanzó agua reiteradas veces para tratar de apagar el incendio en los corrales antes de que el fuego se extendiera hacia unos vehículos que estaban cerca. Mientras tanto, Verónica fue a golpear las puertas y ventanas de su suegra y su cuñada, que viven al lado, para pedirles que los ayudaran a apagar las llamas.

La mayoría lanzaba agua con mangueras, otros con baldes y los niños, sobrinos de Verónica, aportaban tirando tierra. En medio de este panorama, su cuñada llamó al 911. Lo hizo una, dos, tres veces y más, pero la ayuda de Policías y de Bomberos nunca llegó. A pesar de que los minutos pasaban y los efectivos no arribaban, su suegro no perdía las esperanzas y seguía parado en medio de la calle esperando verlos.

“Si no lo apagábamos nosotros se nos quema todo”, dijo.

Cuando ya estaban todos colaborando para apagar las llamas, Verónica salió en su auto a perseguir a un chancho que escapó corriendo por el medio de la calle envuelto en llamas. Lo seguía lentamente en dirección a su casa para tratar de que el animal regrese cuando vio un móvil policial al que le hizo señas para que frene. Ahí les pidió ayuda y les indicó la dirección donde se habían incendiado los corrales.

Uno de los chanchos que murió incendiado. Foto: gentileza.

La mujer aseguró que los efectivos estacionaron el patrullero en un baldío que está al lado de la casa y a pesar de que vieron el panorama, no se bajaron. “Por más que ya lo estuviéramos apagando, es una cuestión humanitaria, ver si necesitábamos ayuda, si estábamos todos bien”, opinó.

Finalmente, se quemaron los dos corrales. Uno de ellos era un gallinero en el que había tres gallinas, dos pollitos y un gallo que murieron por el fuego. También se quemó una chancha. Los animales que salvaron son cinco chanchos, uno de ellos quedó bastante herido, y una yegua a la que se le incendió parte del lomo.

Un chancho sobrevivió, pero quedó con varias heridas. Foto: gentileza.

“Me da mucha impotencia la falta de humanidad de esos policías que no se bajaron ni a preguntar si necesitábamos ayuda. Se supone que ellos realizan un servicio a la comunidad. Después están los Bomberos que ni siquiera sabían que distancia hay desde los corrales hasta la casa y, a pesar de eso, no vinieron. Ahora yo me pegunto, ¿con quién nos amparamos? ¿Quién ayuda en estas situaciones?”