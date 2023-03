Se lesionó: la desconocida revelación del Dibu Martínez tras ganar el Mundial

El reconocido arquero de la Selección Argentina, el Dibu Martínez, sorprendió al mundo en estas horas. El ganador del premio The Best a "mejor arquero del mundo" en el 2022, impactó con algunas desconocidas palabras sobre el Mundial de Qatar. De esa forma, en una entrevista con AFA Estudio, el portero del Aston Villa fue furor en las redes sociales una vez más.

"Sentí más presión con México que con Francia. La confianza la fuimos generando. Ganar por penales te da un bonus de pensar que está hecho para nosotros. A Croacia lo pasamos por arriba y en la final, en la entrada en calor, cerré los ojos y pensé en jugar como en mi casa. Voy a disfrutar porque es una final del mundo. Yo entre lágrimas en el vestuario lloré antes de salir a la cancha porque les dije que estaba orgulloso y que iba a dejar todo por ellos, hasta que me lesione", comenzó diciendo el Dibu.

Publicidad

Luego, Emiliano expresó: "Todos tenían ese mismo pensamiento. Fue hermoso. Cuando atajo los dos primeros penales, le bailo al arquero, los miro a los ojos y él agacha la cabeza. Es mi momento para desconectarme, no lo tomo como una presión, lo tomo como una diversión. Imaginate 80 mil personas en una final del mundo. Te tiemblan las piernas. Yo lo uso a mi favor. A Van Dijk lo conocía del Liverpool. Lo vi patear definiciones cruzado arriba y en las dos tandas habían ganado".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Más dichos del Dibu Martínez

"No había chance que cambie. Me estiré tanto que me lesioné la cadera, me sigue doliendo. En la final, dijimos que a Mbappé no podíamos darle espacio y que sí o sí teníamos que tener la cobertura segura. Lo habíamos hecho espectacularmente, pero después metió el gol de penal que fue suerte. La pelota fue para abajo y tuve que hacer un doble movimiento. Después de eso se puso en ‘modo moto’ y no lo podíamos agarrar. En el penal de Mbappé en la tanda pensé: ‘agarro este y mato a Francia’", reveló el campeón del mundo con la Selección Argentina.

"La toqué pero no me desesperé porque con Colombia fue igual. Dije ‘el siguiente lo atajo’. Dejaste un legado y dejaste la vara alta para la siguiente camada. Dejaste a tu país en lo más alto posible. No es que digo que ahora ya está, logré lo que quería. Yo quiero seguir dejando un legado. Yo jugué solo 23 partidos, quiero sumar partidos, jugar con mi gente. Quiero que tengan ganas de verme, que los chicos quieran ser arqueros es algo hermoso. Hoy día ver a los chicos haciendo mi bailecito me da más orgullo que ser campeón del mundo", cerró el Dibu Martínez.