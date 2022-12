¿Se lo sacan? Habló el árbitro de la final sobre el "polémico" gol de Messi

Tras la final del Mundial de Qatar, los franceses explotaron por una imagen del segundo gol de Lionel Messi. En el mismo, aparentemente algunos suplentes de la "Albiceleste" estaban dentro del campo de juego. Por ello, se generó una polémica gigante en las redes sociales. Ahora, el propio Szymon Marciniak, árbitro que se encargó del partido, dio una conferencia de prensa y habló de lo sucedido.

"Según el reglamento, el segundo gol de Lionel Messi, en la prórroga, debería haber sido anulado", indicó el periódico L’Equipe, sobre el segundo gol del "10" argentino en la final. Para fundamentar eso, el sitio en cuestión se basó en un tuit de un usuario que compartió una foto del reglamento oficial de la Liga Inglesa (The FA), no de la FIFA. Por esto, la respuesta del juez fue más que contundente.

En una conferencia de prensa en su país, Marciniak partió diciendo: "Lo que dicen los jugadores importa. Los franceses agradecieron tras el partido, estaban satisfechos con el arbitraje. Todos se acercaron, se dieron la mano, dieron las gracias, intercambiaron algunas palabras. Tuve una charla con Hugo Lloris y Olivier Giroud. Y Kylian Mbappé me abrazó inesperadamente. Estaba muy triste y decepcionado por la pérdida. Creo que fue un gesto tan humano. También lo abracé y traté de consolarlo, le dije que es un jugador destacado que ganó el campeonato hace cuatro años".

"Los franceses no mencionaron esta foto, donde se puede ver como hay siete franceses en el campo cuando Mbappé marca un gol. Nada que decir, sobre todo porque en la oportunidad perdida de Kolo Muani al final del partido, varios suplentes siguen en el área de juego. En primer lugar, para sancionar esa situación debería afectar el juego. ¿Cuál fue el impacto de los muchachos que se levantaron y saltaron al campo?", agregó después Szymon.

Por otra parte, expuso: "Hay periódicos serios y aquellos que buscan rumores. Amigos, grandes árbitros de Francia, me han escrito. La recepción fue genial. Muchos profesionales y futbolistas nos han enviado felicitaciones y Kylian Mbappé dijo que éramos grandes árbitros. Hemos llegado al techo de cristal, pero aún quedan cosas por hacer. Las reglas del juego no son un código penal. No se puede analizar todo literalmente. Lo más importante es el espíritu del juego".

Polémica por el gol de Messi

"Por ejemplo, existe la regla de que el juego no puede continuar sin un banderín de esquina. Imaginemos que la bandera está rota y no hay repuesto. Bueno, ¿qué diría Szymon que en la página 30 de las reglas hay tal disposición y cancelamos la final del campeonato mundial? El espíritu del juego, la tradición y las pautas que no rompen las reglas, pero añaden algo a la interpretación en alguna parte, son lo más importante. Durante los campeonatos tuvimos varias charlas donde Pierluigi Collina decía que si el arbitraje consistiera en saberse de memoria las reglas del juego, habría varios cientos de millones de árbitros excelentes en el mundo", comunicó el juez.

Para cerrar, Szymon Marciniak acotó: "Todos pueden aprender 150 páginas, pero como puede ver, no hay tantos de estos jueces destacados, porque no se trata de eso. El VAR de la final, a cargo de Tomasz Kwiatkowski, dijo que el equipo revisó el incidente que involucró a Thuram e intuitivamente se inclinó por anular mi decisión en el campo, pero después de analizar las repeticiones concluyó que la decisión principal fue correcta y estuvo de acuerdo en continuar el juego".