Se picó la previa: el mensaje de Dustin Poirier para Justin Gaethje

Pensando en lo que será la guerra contra Justin Gaethje, Dustin Poirier no se guardó nada y fue contundente. El extraordinario peleador estadounidense analizó lo que vendrá en el UFC 291. Con el título de "BMF" de por medio, el "Diamante" está más motivado que nunca. De esa forma, en diálogo con The MMA Hour, le dejó tajantes palabras a su próximo rival y a todos los que no confían en su poder.

"Porque lo necesito. Ahí es donde doy lo mejor de mí. Ahí es donde estoy más motivado. Ahí es donde aprendo más sobre mí mismo y sobre los deportes de combate. Ahí es donde está la grandeza, hombre, en lo incómodo, y eso es lo que trato de hacer, ponerme en ese fuego. Y esta es una de esas peleas que lo hace. Si esta pelea no te emociona, no eres fanático de los deportes de combate. Apague YouTube ahora mismo y deje de ver este programa, porque esta pelea es por lo que voy a tomar el sombrero de 'Guerra'", partió diciendo Poirier.

Asimismo, Dustin también destacó: "Sé en lo que me estoy metiendo: es una colisión frontal y no voy a alejarme. Eso es lo que es esta pelea y eso es lo que quiero. Eso me emociona, amigo. Me emociona ahora mismo. Esta pelea, creo, podría encabezar sin un título de BMF. Esta es una pelea emocionante. Pero eso solo le agrega más diversión para mí. Me encantaría tener esa correa en mi sala de estar. Así que es otro elogio".

Dustin Poirier, más motivado que nunca

"No voy a caminar como si fuera el campeón indiscutible si me pongo este cinturón alrededor de la cintura en julio, pero es divertido. Y si nos fijamos en nuestros antecedentes de competir por Peleas del año en los últimos, para mí en los últimos 10 u 11 años, tenemos muchas peleas importantes que han sido votadas como Pelea del año, una fue contra entre sí. Sólo mire las bonificaciones y las peleas de la noche y la carnicería que él y yo mostramos allí, tiene sentido tener algo divertido como eso", aseveró el "Diamante".

Para cerrar, Dustin Poirier dijo: "Siempre estamos hablando del luchador más violento del Peso Ligero. Dije que completé el triángulo al vencerlo, vencer a Eddie Alvarez, vencer a Michael Chandler, vencer a Conor McGregor. Así que lo revisamos para los más violentos, llámalo BMF, llámalo como quieras. Sigue siendo el mismo luchador de 2018, sólo que ahora lo hace con el cinturón de seguridad puesto, ¿sabes? Estoy muy motivado. Este es el legado. Eso es lo que esto es para mí. Esto es solo cimentar el legado".