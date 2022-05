¡Se picó! Lautaro Martínez y el Dibu le respondieron a Kylian Mbappé

Luego que Mbappé dejara polémicas palabras, Lautaro Martínez y el Dibu Martínez salieron al cruce de inmediato. El delantero francés afirmó que Argentina y Brasil no tienen la misma competencia que las selecciones de Europa, como así tampoco la exigencia. Por eso, los futbolistas de la Scalonetta no se quedaron en silencio y contestaron con mucha fuerza. Claro, en redes sociales los aplaudieron y liquidaron al campeón del mundo.

Para iniciar, en relación a la desafortunada frase que soltó el delantero del París Saint-Germain, el Lautaro Martínez le respondió en entrevista con TyC Sports: "Sí, vi lo que dijo, pero Argentina y Brasil tienen jugadores de muchísima jerarquía, de un gran nivel. Brasil, como nosotros, tiene a la mayoría jugando en Europa. Me pareció una declaración injusta". Sin embargo, su colega también dejó palabras contundentes.

El Dibu Martínez, sin pelos en la lengua

Por su parte, dialogando con TNT Sports, el Dibu Martínez manifestó: “Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”. Obviamente ninguno de los dos concordó con lo que resaltó Mbappé hace días.

“Todos los chicos juegan en Europa, así que para nosotros es un partido más. Leí lo que dijo Fabinho, que Argentina o Brasil saldrían primeros en la eliminatoria europea, y me pareció correcto. Bolivia en La Paz, Ecuador afuera con 30 grados, Colombia en donde no podes ni respirar... Ellos juegan en canchas perfectas, con la cancha mojadita y no saben lo que es jugar y viajar a Sudamérica”, expuso el portero de la Selección.

Para cerrar, Emiliano informó: “Todos los sudamericanos jugamos en Europa y cada vez que venís a la selección viajás dos días ida y vuelta, te adaptás al clima y no podés entrenar mucho porque estás realmente agotado. Un inglés va a entrenar con Inglaterra y a la media hora está en el predio, está descansado y gana dos o tres días de entrenamiento. El cuerpo técnico sabe eso y necesita que descansemos porque estamos muertos de los viajes. Eso afecta mucho. Esperemos que este Mundial cambie”.