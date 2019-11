Se proyecta en la sala Lugones "El hombre del futuro"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El cineasta chileno Felipe Ríos está proyectando en la sala Leopoldo Lugones "El hombre del futuro", un filme que se vale del destino solitario de dos personajes para hablar de los modos y las soledades del sur de Chile.



La película, que tuvo su estreno mundial en Festival Internacional de Karlovy Vary y se vio también en el reciente certamen de Mar del Plata, narra a través de la historia de una joven que boxea y el destino de un caminonero, el deseo de poder escapar a una horizonte sin futuro y retrata "las heridas" con las que uno puede cargar en su biografía, según el realizador.



-¿Cómo surgió esta idea de filmar en la región de Aysén del sur chileno y que buscó reflejar?



-Durante muchos años busqué una película que fuera sincera y honesta con lo que quería contar y en mis viajes a la región de Aysén me maravillé con la belleza de la región pero, fundamentalmente, con la forma de relacionarse y expresarse de la gente que vive allí. Encontré en ese lugar una serie de herramientas que me servían para contar mi propia historia y vincularme con las heridas que a veces uno carga desde la infancia.



-¿Por qué eligió poner el primer plano el mundo de los camioneros?



-La figura del camionero me atrajo como uno de esos oficios y formas de vida que se mantienen a lo largo del tiempo que creo están en peligro de extinción y que es muy común en esa región. Además me interesó la cabina del camión como espacio que obliga a las personas a relacionarse y conocerse y me gustaba también la idea del viaje, que el espectador pueda estar dentro de la cabina de un camión haciendo un viaje por la Patagonia y pueda estar cerca de los personajes.



-¿Cómo fue la construcción del personaje femenino de la chica que boxea y sale de su pueblo?



-Quería crear un personaje femenino fuerte, hice mucha observación sobre la gente joven que habita estos pequeños pueblos de Aysén y también la poca libertad que tienen allí, porque son lugares muy conservadores donde el flujo del cambio cultural relacionado a cuestiones como la igualdad de género o la crítica al machismo parecieran no llegar. Me interesaba esa sed de escapar del personajes de un lugar así y también la imposibilidad y quise integrar el boxeo rural como una ventana para escapar, en cierto sentido ilusa porque ella es una muy mala boxeadora pero aposté a que tuviera la fuerza para que pudiera crear su propio destino, un personaje que pudiera estar sumido en la belleza del fracaso y que pudiera canalizar la rabia y la violencia a través del box.



-¿Cómo vive la situación actual que atraviesa su país?



-Muchos de nosotros como chilenos presentíamos que nuestro país iba a explotar pero nunca imaginé que la respuesta de los dueños del Estado y los medios de comunicación iba a ser tan violenta. La violencia de la ciudadanía creo que es una consecuencia de las acciones que durante muchos años han tenido los dueños del poder porque hemos hecho propuestas pacíficas a lo largo de todo este tiempo y sobre muchas cuestiones, entonces la única herramienta que apareció fue la fuerza de la desobediencia, salir y tomar la calle, lo que generó una represión muy fuerte que sacó de nuevo a la luz la historia de la dictadura manchada de sangre de Pinochet. Lo que sucede es consecuencia de un modelo que crea pobres que no pueden educarse, donde la salud y la dignidad parecieran bienes de consumo. Lo que está sucediendo es un cambio de modelo, un despertar, un cambio de pensamiento completo, donde la empatía con los otros es importante, la solidaridad es importante, volvemos a tener una identidad como chilenos.