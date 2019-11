Se reanuda en Paraná el juicio por delitos de lesa humanidad al ex policía entrerriano Atilio Céparo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El Tribunal Oral Federal de Paraná reanudará el jueves las audiencias del juicio por delitos de lesa humanidad que se sigue al ex policía entrerriano Atilio Ricardo Céparo acusado del secuestro y tormentos aplicados a tres docentes.



Céparo, quien en 2016 fue condenado a 11 años de prisión, está implicado en el caso de tres trabajadoras de la educación que resultaron privadas de forma ilegítima de su libertad en noviembre de 1976 en Cipolletti, y trasladadas luego al centro clandestino de detención conocido como “La Escuelita”, ubicado en Neuquén



Allí fueron sometidas a torturas y llevadas a Paraná, donde se las mantuvo detenidas ilegalmente en la Unidad Familiar (o "Casa del Director") de la Unidad Penal N° 1, para posteriormente ser llevadas a la cárcel de mujeres número 6 de Entre Ríos.



En tanto, mañana continuarán los alegatos en el juicio ESMA IV, en el que se ventilan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados por los grupos operativos de la Armada.



El juicio Megacausa IV de Santiago del Estero tendrá nuevas audiencias que comenzarán mañana y seguirán hasta el martes, en un proceso oral y público en el que están acusados el ex comisario Antonio Musa Azar, y el ex mayor Jorge D' Amico, ambos condenados tres veces a perpetua por delitos de lesa humanidad.



También el miércoles seguirá el juicio por delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo, que alcanza a 19 imputados y 84 víctimas.



Ese mismo día, en los Tribunales Federales de San Martín continuarán los testimonios en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión ilegal a la llamada "Contraofensiva montonera", ocurrida en 1979 y 1980.



El jueves, en tanto, continuarán los alegatos en el juicio denominado "Coordinación Federal", compuesto por dos causas por delitos cometidos por integrantes de esa dependencia.



Ese mismo día, pero en Jujuy, proseguirán las testimoniales en el proceso que investiga 16 causas acumuladas, entre ellas, los sucesos ocurridos en "La noche del apagón" y los hechos sucedidos el 24 de marzo en Libertador General San Martín y Mina El Aguilar.



El viernes, continuarán las audiencias del tercer megajuicio que se realiza en San Juan, en el que se juzgan a 34 ex integrantes de las fuerzas de seguridad y al ex fiscal federal Juan Carlos Yanello, quien está acusado de ser presunto partícipe de homicidio agravado, privación abusiva de la libertad, tormentos agravados, robo y violación, cuando ejercía como funcionario judicial.