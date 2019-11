Se reanuda Liga chilena de básquetbol con buena presencia argentina

La Liga Nacional de Básquetbol de Chile se reanudó hoy con dos partidos en los cuales hubo destacada participación argentina.



A pesar de la profunda crisis social e institucional que atraviesa el país limítrofe, las autoridades de la Liga decidieron regresar con la actividad.



En uno de los cotejos, Puerto Montt superó claramente a Deportes Castro, del DT argentino Cristian Santander, por 84-63. En el conjunto perdedor se alistó el base cordobés Esteban Cantarutti (ex 9 de Julio de Río Tercero), quien mostró una planilla de 9 tantos (4-6 en dobles, 1-2 en libres), 4 rebotes y 3 asistencias en 25m.



En tanto, en el otro, matizado por el duelo de entrenadores argentinos, ABA Ancud (Bernardo Murphy) derrotó a Puerto Varas (Jorge Luis Alvarez) por 68-65.



El base bahiense Leonardo La Bella (ex Gimnasia y Esgrima La Plata) se lució en Ancud, con un saldo de 24 tantos (10-13 en dobles, 1-3 en triples, 1-2 en libres), 5 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos. Mientras que también cumplió una muy destacada tarea el ala pivote zarateño Lisandro Rasio (ex Bahía Basket), quien finalizó con 18 unidades (6-13 en tiros de cancha), 13 rebotes y 5 asistencias.



Mañana, en tanto, Valdivia, con los concursos del base Nicolás Ferreyra (ex Quilmes de Mar del Plata y Boca) e Ignacio Alessio (ex Ferro y Gimnasia de Comodoro Rivadavia), recibirá a Las Animas, que dirige el DT Lucas Zurita.



Leones de Quilpué, con el interno rosarino Omar Cantón (ex Quilmes de Mar del Plata y Bahía Basket), se topará con Quilicura Basket. Mientras que Puente Alto jugará ante Universidad Católica.