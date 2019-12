Se reaviva la polémica ante la entrega de los Premios Nobel por el galardón a Peter Handke

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La concesión del Nobel de Literatura al austríaco Peter Handke volvió a encender la polémica por la postura proserbia del escritor durante la guerra de los Balcanes, cuando se esperaba que los Premios Nobel fueran este año la oportunidad para cerrar la crisis vivida por la Academia Sueca que otorga el de Literatura.



La situación ocurre ante una Academia, apenas recuperada del proceso vivido en 2018, cuando dejó en suspenso el galardón -este año se han concedido dos- tras el escándalo de abusos sexuales y filtraciones que afectó en 2017 a un personaje próximo a la institución, a la que acabó salpicando y en proceso de reestructuración.



En octubre de este año se anunciaron dos premios de Literatura: el de 2018 para la polaca Olga Tokarczuk, y el de 2019 para Handke "por un trabajo influyente que con ingenio lingüístico ha explorado la periferia y la especificidad de la experiencia humana", según el fallo.



Más allá de los méritos literarios de Handke, el premio revive las polémicas que lo rodearon desde los años noventa por su defensa de los serbios durante las guerras de los Balcanes y del autoritario presidente serbio Slobodan Milosevic, fallecido mientras era juzgado por crímenes de guerra, a cuyo funeral asistió.



Mientras en Serbia se felicitó al nuevo nobel, las críticas arreciaron desde Bosnia, Kosovo y Croacia, que le acusan de negar el genocidio de Srebrenica (1995) y víctimas de aquel episodio han anunciado protestas en Estocolmo el día 10, cuando se entregan los premios.



Ante el revuelo, la Academia Sueca salió en defensa del autor de "La tarde de un escritor" con un artículo en la prensa sueca donde resaltaba que no es ningún belicista ni niega los crímenes de guerra de los Balcanes.



Sin embargo, esta misma semana un miembro del comité del Premio Nobel de Literatura Gun-Britt Sundström presentó su renuncia, al considerar que el galardón ha sido interpretado, dentro y fuera de la Academia, como "una toma de posición que coloca la literatura por encima de la política", una "ideología" que no es la suya, consignó la agencia EFE.



Sundström no es miembro permanente del Comité Nobel de la Academia Sueca, sino que ocupaba el cargo por dos años, por la renovación que emprendió esa institución.



Este año, sobre el escenario de la Sala de Conciertos de Estocolmo habrá dos nobeles de Literatura, junto a Handken se situará la polaca Olga Tokarczuk, por su "imaginación narrativa que, con pasión enciclopédica, representa el cruce de fronteras como una forma de vida".



Los Premios Nobel están dotados con 9 millones de coronas suecas (831.000 euros, 912.000 dólares) por categoría, a repartir entre los premiados.