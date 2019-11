Se registraron tres sismos en Neuquén, aunque sin daños ni heridos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) detectó anoche dos sismos de 3.8 y 3.0 puntos en la escala de Mercalli en cercanías de la localidad neuquina de Sauzal Bonito, y esta mañana registró un tercer movimiento de 2.9 puntos en la zona del volcán Domuyo, que se sintieron entre la población, pero no causaron daños materiales.



El Inpres informó que el primer movimiento se registró anoche a las 23.52, con una magnitud de 3.8 puntos en la escala de Mercalli, a una profundidad de tres kilómetros y con epicentro en Sauzal Bonito, 88 kilómetros al noroeste de la ciudad de Neuquén.



El organismo nacional informó que el movimiento fue "sentido" en la localidad, y agregaron que el fenómeno fue percibido por "algunas personas en reposo" a la vez que se registró la oscilación de objetos colgantes, aunque descartaron que se produjeran daños.



En tanto, el segundo sismo, que también fue "sentido", se registró a la medianoche y tuvo una magnitud de 3.0, una profundidad de cuatro kilómetros y el mismo epicentro que el anterior.



El presidente de la comisión de fomento de Sauzal Bonito, Sebastián Zapata, en declaraciones a la prensa local relató que los sismos "se sintieron fuerte", pero aseguró que "no hubo daños, ni heridos".



Finalmente, el tercer sismo se registró esta mañana a las 7.33 en cercanías del volcán Domuyo, ubicado 332 kilómetros al noroeste de la capital neuquina.



El movimiento telúrico fue de 2.9 puntos en la escala de Mercalli, con una profundidad de 16 kilómetros y no fue sentido, indicó el Inpres.