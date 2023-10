¿Se retira? Aseguran que Colby Covington podría dejar las MMA si no vence a Leon Edwards

Colby Covington buscará quitarle el cinturón de los Peso Welter de UFC a Leon Edwards en diciembre. Sobre esto habló Matt Brown en el episodio más reciente de The Fighter vs. The Writer. El histórico peleador de MMA no se guardó nada al analizar las opciones del estadounidense en esta disputa por el título. De hecho, indicó que "Chaos" podría retirarse si no consigue llevarse la corona a casa.

Al comienzo, Matt Brown aseguró: "Para ser honesto, me cuesta creer que continuará peleando si pierde esta pelea. Él simplemente no me parece ese tipo de persona. No ha peleado en dos años. Él no tiene la constitución mía, donde me encanta pelear, y si perdiera 10 seguidos, todavía querría pelear. Es el tipo de persona que creo que está ahí para que le paguen, conseguir su dinero, provocar toda la mierda que pueda y salir. Nada en contra de eso. No digo que sea una forma incorrecta de hacerlo".

"Si hubiera operado de esa manera, tal vez ahora estaría viviendo en una casa más grande. Es lo que es, pero esta es su tercera oportunidad por el título y no ha peleado en dos años. ¿Qué haría después de esto si volviera a perder? Se avecina una fila de asesinos. Hablamos de que se gane uno para obtener una merecida oportunidad por el título en el futuro; tiene mucho trabajo duro que hacer, y probablemente no lo logrará", expresó también el histórico peleador de UFC.

¿Última oportunidad para Covington?

Luego, Matt dijo: "Pero Leon es solo uno de esos tipos que simplemente saben cómo pelear. Con lo que hemos visto con las peleas de Kamaru Usman. Parece que siempre encuentra la manera de hacerlo. Pero sí creo que Colby es un mal rival para él. Esto va a ser realmente interesante. Leon es un francotirador de pie, y creo que cuando comparas las peleas con Usman, Usman estaba tratando de jugar el mismo juego. Estaba tratando de atacar un poco a Leon, y ese es el juego de Leon".

"Si es un combate puro de kickboxing, creo que León gana sin problema, y ​​creo que si Colby no pelea contra él adecuadamente de pie, entonces será una noche fácil para Leon. Pero creo que la forma en que Colby pelea de pie podría traerle muchos problemas a León de pie para llevarlo a la lucha libre. Cuando digo un mal enfrentamiento, porque Colby se adelantará y simplemente lanzará y no le importará si lo golpean en el proceso en algunos puntos. Casi como una versión menor de los hermanos Díaz. Simplemente avanza y lanza y lanza, y no estoy seguro de cómo León va a manejar eso", cerró Brown.