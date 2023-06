¿Se retira? La información de Fernando Alonso que hace ruido en el Automovilismo

En las últimas horas, el director deportivo de Aston Martin Racing, Mike Krack, habló del futuro de Fernando Alonso. En una entrevista en Formula1.com, mencionó lo siguiente: "Es muy difícil decirlo, porque es una competición tan relativa que dependes también del ritmo de los demás y dependes de ti mismo... Así que creo que sería aventurado decir que ganaremos una en concreto, o que estaremos cerca de ganar".

El pasado 4 de junio, Fernando Alonso Díaz, se quedó con el séptimo lugar en el gran premio de Barcelona-Cataluña. El encuentro tuvo lugar en el Circuito antes mencionado a las 10:00 hs. Cabe resaltar que el piloto español de automovilismo, ha ganado dos veces el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 2005 y 2006. Además, resultó subcampeón en 2010, 2012 y 2013, y obtuvo un tercer puesto en 2007.

En dialogo con DAZN, el piloto español de 41 años, explicó lo sucedido en la pista: "Carrera al final complicada porque no teníamos ritmo en ningún momento, fue el gran problema. No lo fue tanto la goma blanda o dura o la estrategia. No íbamos demasiado rápidos con ninguna. Nos adelantó al principio (Mercedes), decidimos parar un poco el ritmo y parar más tarde e ir fuera de frecuencia con todo el mundo. Luego al final, con las duras, pude remontar alguna posición, y séptimo".

El futuro de Fernando Alonso

La próxima semana, Aston Martin presentará un suelo nuevo en Canadá, una de sus grandes mejoras de la temporada. "Tenemos que ver. Tenemos que estar ahí en cada oportunidad que se presente y, si llega, tenemos que estar listos. Hasta entonces tenemos que trabajar duro para mantenernos en la posición y estar cerca. No haré predicciones de cuándo vamos a ganar una carrera", insistió el ingeniero de automovilismo luxemburgués.

En cuanto a las intenciones de Fernando Alonso, quien se encuentra con la mirada en 2025 y 2026, años en los que por el momento no tendría contrato, Krack lo ve como algo muy positivo: "Es bueno escuchar eso, él ha dicho que quiere estar durante varios años y estaríamos felices con eso. Creo que lo principal, y esta es una de las grandes cualidades, son las ganas que tiene de estar delante y su motivación".