¿Se retira o no? Dustin Poirier fue contundente sobre su futuro en UFC

Dustin Poirier aún no se retira, aunque se inclina en esa dirección. A principios de este mes, desafió a Islam Makhachev por el título de Peso Ligero en UFC 302, perdiendo por sumisión en el quinto asalto. Era la tercera oportunidad de conseguir el oro indiscutible y, a sus 35 años, “El Diamante” está muy lejos de tener otra oportunidad por el título en el corto plazo. Por eso, fue contundente en las últimas horas.

"Todavía no lo sé. No puedo decir que nunca volveré a pelear, pero no sé la razón. ¿Por qué voy a luchar? ¿Para entrar en una batalla? Me encanta, pero he tenido algunos problemas a lo largo de los años. Por algo tiene que ser. Y tal vez sea algo de lo que me dé cuenta en las próximas semanas, pero lo tomaré día a día. Me inclino por terminar. Con seguridad", fue lo que comenzó diciendo Poirier el lunes en The MMA Hour.

Publicidad

Luego, Dustin mencionó: "Especialmente con la pelea por el título, ¿cuántas veces más necesitaría pelear para volver a estar en posición de pelear por el título mundial? No sé. Y como dije, no voy a hacerlo de nuevo, no voy a pelear cinco veces más para intentar ganar otra oportunidad por el título. Estoy en una situación rara y no sé cómo explicarlo ni qué decisión tomar. Simplemente lo tomo día a día y veo lo que viene con mi mente cambiando y simplemente para ver cómo me siento".

Dustin Poirier duda sobre lo que viene

"Lo único que me hace no querer marcharme es porque sé que todavía puedo competir con estos muchachos y siento que todavía estoy mejorando. No es que esté desacelerando mucho o que la edad me esté alcanzando. Mi tiempo de reacción sigue siendo bueno, me siento bien y sé que puedo vencer a estos muchachos. Y si me voy, dentro de un año puede que no sea lo mismo si alguna vez intento regresar", añadió el "Diamante".

Para cerrar, Dustin Poirier mencionó: "Tengo miedo de perderme lo que me queda para dar, pero tampoco quiero dar demasiado de mí. Quiero dar más porque sé que tengo una ventana corta para dar lo mejor de mí, pero también he dado mucho de mí al deporte durante tanto tiempo, es solo, ¿dónde trazo el límite? Esa es una batalla que tengo que resolver conmigo mismo. Hablar de esas cosas no es emocionante para mí, pero si mi teléfono sonó en este momento y era Hunter Campbell y dijo: 'Esta pelea', tengo que ver cómo me siento cuando me la ofrecen".