Se reveló el secreto en Colo Colo: cómo piensa su goleador para ser el más efectivo

El Club Social y Deportivo Colo Colo ha conseguido en el 2022 una efectividad en sus ataques que le costó el campeonato chileno el año pasado. Esto se dio gracias a la llegada de un goleador que le brindó al Cacique una capacidad de convertir ideal.

Se trata de Juan Martín Lucero, el delantero que llegó desde Vélez Sarsfield a principio de año y que ya conquistó al entrenador y los hinchas colocolinos. Gracias a su efectividad el Cacique no sufre de sequías, por ello desde Las Últimas Noticias se contactaron con su psicólogo deportivo para conocer un poco como trabaja en ese aspecto.

Goñi, quien acompaña a Lucero desde hace años, señaló que el trabajo del delantero se basa en focalizarse en el rendimiento y en el caso de Martín, ser goleador. Lo que implica hacer muchos goles, aunque no en todos los partidos. Además, señaló que cuando no aparecen, no se convierte en algo que se busca todo el tiempo.

El trabajo que aplicó Martín junto a su psicólogo desde chico, lo ha ayudado a mantenerse fuerte de cabeza y entender que hay rachas, por lo que puede suceder que haya una seguidilla de partidos en las que no se logra convertir. Sin embargo, de momento esto no ha sido un problema para el goleador en Colo Colo

Como afecta la presión a Lucero

A pesar de que hay jugadores que se ven afectados por la presión cuándo llegan a algún equipo grande o a la máxima categoría en su club, el caso de Martín es diferente. Ha logrado asimilar de manera excelente su llegada a Colo Colo, incluso cuando debió competir por Copa Libertadores de inmediato.