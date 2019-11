Se sortearon tres partidos de eliminatorias de la Eurocopa 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Islandia jugará ante Rumanía, Bulgaria contra Hungría y Escocia frente a Israel en el sorteo de las eliminatorias de la Eurocopa 2020 que se realizó hoy en la sede de la Unión Europea de Fútbol (UEFA) en la ciudad suiza de Nyon.



Antes de este sorteo ya estaban determinados los partidos entre Georgia-Bielorrusia, Macedonia del Norte-Kosovo, Noruega-Serbia, Bosnia y Herzegovina-Irlanda del Norte y Eslovaquia-República de Irlanda.



La UEFA realizó el sorteo para determinar los encuentros que faltaban por definir entre las 16 selecciones con derecho a participar en las eliminatorias, según sus resultados en la Liga de Naciones y los coeficientes de ésta, una vez acabada la fase de clasificación.



Los 16 equipos son Islandia, procedente de la Liga A; Bosnia/Herzegovina, Eslovaquia, República de Irlanda e Irlanda del Norte, de la Liga B; Escocia, Noruega, Serbia, Bulgaria, Israel, Hungría y Rumanía, de la Liga C; y Georgia, Macedonia del Norte, Kosovo y Bielorrusia, de la Liga D.



Según el reglamento, las eliminatorias se jugarán en cuatro rutas, A, B, C y D, y ya estaban determinadas las semifinales de la ruta D (Georgia-Bielorrusia y Macedonia del Norte-Kosovo), las de la B (Bosnia/Herzegovina-Irlanda del Norte y Eslovaquia-República de Irlanda) y una de la C (Noruega-Serbia).



El sorteo sólo tuvo que definir la otra semifinal de la ruta C, que jugarán Escocia e Israel, y las dos de la ruta A, que serán Islandia-Rumanía y Bulgaria-Hungría.



Estas semifinales se jugarán a partido único el 26 de marzo y los ganadores de las de cada ruta se enfrentarán en una final, de la que saldrá el equipo que se clasificará para la Eurocopa, el 31 de marzo, señaló EFE.



Según el sorteo para determinar qué equipo será anfitrión de cada final, en la ruta A actuará como local el ganador del Bulgaria-Hungría; en la ruta B el de Bosnia/Herzegovina-Irlanda del Norte, en la ruta C el de Noruega-Serbia y en la ruta D el de Georgia-Bielorrusia.



Los cuatro ganadores de esta última eliminatoria se sumarán a 20 los equipos que lograron la clasificación: Bélgica, Italia, Inglaterra, Alemania, España, Ucrania, Francia, Polonia, Suiza, Croacia, Holanda, Rusia, Portugal, Turquía, Dinamarca, Austria, Suecia, República Checa, Gales y Finlandia.



La Euro 2020 se realizará entre junio y julio de 2020 y por primera vez la fase final tendrá como sedes a ciudades de 12 asociaciones diferentes del continente.



Los octavos de final y fase de grupos tendrán como sede a Amsterdam (Holanda), Bilbao (España), Bucarest (Rumania), Copenhague (Dinamarca), Dublin (Irlanda) y Glagow (Escocia).



Los cuartos de final y fase de grupos se jugarán en Baku (Azerbaiyán), Munich (Alemania), Roma (Italia) y San Petesburgo (Rusia) y las finales, semifinales, octavos de final y fase de grupo en Londres (Inglaterra).