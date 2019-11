Se suspendió el estreno de la serie "Hip Hop: The Songs That Shook America"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La serie documental “Hip Hop: The Songs That Shook America”, que propone recorrer las historias de seis canciones fundamentales del género, debió posponer el estreno que tenía previsto para mañana por la pantalla de AMC, pero no se confirmó la nueva fecha de emisión.



La tira, de seis episodios, abordará en cada entrega una canción que resultó fundamental para la evolución de la música y la cultura estadounidense, y analizarán las condiciones socioeconómicas y culturales que inspiraron el trabajo histórico y dieron voz a toda una generación.



Los artistas, sus colaboradores y otras figuras musicales y culturales influyentes, hablarán sobre las composiciones y revisarán el impacto que la canción tuvo sobre ellos.



Algunas de las canciones presentadas en la serie incluyen “Jesus Walks”, de Kanye West; “Alright”, de Kendrick Lamark; “Rock Box”, de Run-D.M.C.; “Ladies First”, de Queen Latifah, entre otros.