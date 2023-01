¿Se va a Barcelona? Lo que dijo Alan Varela sobre los rumores

El extraordinario futbolista de Boca Juniors, Alan Varela sería pretendido por el Barcelona de España. En la previa del partido contra Racing en Abu Dhabi, el volante habló de varios temas interesantes. Siendo de esa manera, el juvenil del "Xeneize", que usará la 5 en la dorsal, hizo foco en el compromiso de este viernes y el supuesto interés del elenco de Catalunya.

Boca y Racing se verán las caras en la final de la Supercopa Internacional este viernes desde las 12.30 (hora de Argentina). El último compromiso entre ambos fue en la final del Trofeo de Campeones, el que finalizó antes de los 90 minutos porque el elenco de Hugo Ibarra sobrepasó el límite de expulsados y no pudo continuar jugando. Cabe resaltar que cuando una entidad se queda con seis futbolistas de campo, automáticamente pasa a ser el perdedor.

Los dichos de Alan Varela

"El fútbol da revancha y mañana tenemos otra final y vamos a hacer las cosas de la mejor manera", fue lo que comenzó diciendo Alan en la conferencia de prensa. Luego, el volante de Boca también aprovechó la instancia para decir: "Es una revancha, una final y hay que tratar de dar lo máximo". Cabe recordar que está en juego el primer título del año, por lo que un triunfo significaría un gran comienzo anímico antes de la Liga Profesional.

Sobre un posible despido de Hugo Ibarra en caso de no llevarse la victoria, Varela comentó: "No creo que por un partido, por una final, se decida la continuidad del entrenador. Eso no lo manejamos nosotros, se lo deberías preguntar a otras personas. Nosotros vamos tratar de hacer las cosas de la mejor manera para conseguir un nuevo título para el club". Sin dudas, le dio su apoyo al entrenador.

Por último, el jugador de 21 años, que extendió su vínculo con Boca Juniors hasta 2026, también habló de los sondeos que hay por él de clubes europeos. Entre varios que han sonado aparece justamente el Barcelona. "No pienso en eso, tengo la mente puesta en Boca y quiero hacer lo mejor posible para el club. Es algo lindo, eso significa que estoy haciendo bien las cosas", detalló Alan Varela.