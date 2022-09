¡Se viene con todo! Hora, TV y cartelera del espectacular UFC 279

Este sábado 10 de septiembre, el UFC 279 entregará uno de los mejores eventos de MMA del año. En el T-Mobile Arena, Las Vegas, los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas podrán ver grandes rivalidades, con una cartelera que presenta a varias de las estrellas más respetadas de este deporte. Incluso, en la previa, se dio un escándalo entre algunos de ellos, con una batalla campal que promete mucha acción en la jaula.

En la estelar de la velada, dos estrellas del Peso Wélter se verán cara a cara en el octágono más famoso del planeta: el invicto Khamzat Chimaev chocará contra el histórico y legendario Nate Diaz. Esa será la pelea principal del evento del UFC 279 de este fin de semana. Lamentablemente esta será la última pelea en la compañía para el último mencionado, que tiene un récord de 20-13 en su espalda.

Nate Díaz llega con derrotas recientes ante Jorge Masvidal y Leon Edwards, pero con victorias recordadas como la que tuvo ante Conor McGregor. A sus 37 años, chocará contra el luchador más temido de la actualidad: el sueco Khamzat Chimaev. Este, de origen checheno, tiene un récord de 11-0, ganando cinco combates desde que arribó a UFC en 2020. Ahora, si gana, puede ir a la batalla por el título de la división.

Cartelera de UFC 279

Estelares

Khamzat Chimaev vs. Nate Diaz; Peso Wélter.

Li Jingliang vs. Tony Ferguson; Peso Wélter.

Kevin Holland vs. Daniel Rodríguez; Peso pactado en 180 libras.

Irene Aldana vs. Macy Chiasson; Peso Gallo.

Johnny Walker vs. Ion Cutelaba; Peso Semi-Pesado.

Preliminares

Hakeem Dawudu vs. Julian Erosa; Peso Pluma.

Denis Tiuliulin vs. Jamie Pickett; Peso mediano.

Jake Collier vs. Chris Barnett; Peso Pesado.

Norma Dumont vs. Danyelle Wolf; Peso Pluma.

Chad Anheliger vs. Alateng Heili; Peso Gallo.

Melissa Martínez vs. Elise Reed; Peso Paja.

Darian Weeks vs. Yohan Lainesse; Peso Wélter.

Horarios

Primeras preliminares: 17:15 de CDMX, 18:15 del este de Estados Unidos, 19:15 de Argentina, 0:15 de España (del domingo).

Preliminares: 19:00 de CDMX, 20:00 del este de Estados Unidos, 21:00 de Argentina, 2:00 de España (del domingo).

Estelares: 21:00 de CDMX, 22:00 del este de Estados Unidos, 23:00 de Argentina, 4:00 de España (del domingo).

Horario aproximado de Chimaev vs. Díaz: 23:15 de CDMX, 00:15 del este de Estados Unidos (del domingo), 1:15 de Argentina (del domingo), 6:15 de España (del domingo).

Transmisión

Televisión

México: Fox Sports Premium.

España: Eurosport.

Argentina: Fox Sports 2 (sólo preliminares).

Estados Unidos: ESPN e ESPN Deportes (sólo preliminares).

Streaming

Argentina y el resto de Latinoamérica excepto Chile y México: Star+.

México: ESPN+.

Estados Unidos: ESPN + (con pay-per-view de 74,99 dólares para la cartelera principal).

España: Eurosport App.