¿Se viene la cuarta? Kamaru Usman y sus palabras para Leon Edwards

En las últimas horas, Kamaru Usman, excampeón de Peso Wélter de UFC, analizó su presente en la compañía. Además, en diálogo con DC & RC, también hizo foco en la trilogía que perdió con Leon Edwards hace poco tiempo, momento en el que buscó recuperar la corona de la división. Tras haber dejado escapar el cinturón que el inglés le arrebató, ahora sólo mira hacia adelante.

"Yo estaba en su posición y, sinceramente, mirando hacia atrás, probablemente me apresuré. Probablemente debería haberme tomado un poco más de tiempo libre. Entonces, si todavía tengo garantizada esa oportunidad, pelearé por ese título. Ahora, una gran parte de la razón por la que saltas a la revancha inmediata es (y me lo diría a mí mismo también en mi caso) cuando estás en medio de un reinado por el título, no quiero que pase un día. Vaya que no soy el hombre a cargo", partió comentando Usman.

Luego, Kamaru dijo: "Que cuando piensan en la división de peso mediano, no piensan en mi nombre como el número uno. Entonces, después de esa pelea, pienso: '¿Sabes qué? No. No voy a darle a este hombre la oportunidad de cargar mi cinturón y decir que es el campeón y comenzar a hacer ciertas cosas y pensar en sí mismo como el campeón. Porque cuanto más tiempo es, más empiezan a desarrollar esa confianza y esa valentía, y eso no me gusta. Entonces, como competidor, pensé: 'No, Sigamos adelante y eliminemos esto del camino. Envíalo de regreso al lugar al que pertenece como contendiente".

"Estoy seguro de que Israel, como competidor, también siente un poco esto y piensa: 'Este tipo no debería haberme vencido en primer lugar', tal como yo lo sentí. "Este tipo ni siquiera debería estar allí conmigo en primer lugar", como sentí. Entonces, quieres recuperarlo y quitarte esa mancha de inmediato, pero si tienes garantizada esa oportunidad, me gustaría que se tome un poco de tiempo. Disfruta la vida, pero eso no quiere decir que no vaya a entrenar ni a estar en la mezcla. Por supuesto, como campeón, siempre estamos atentos a todo. Vemos todos", aseveró el nigeriano.

Más palabras de Kamaru Usman

Para cerrar, Kamaru Usman comentó: "Entonces, me gustaría verlo tomarse un poco de tiempo y simplemente darse el gusto y ser quien realmente es y dejar que su cuerpo descanse y se recupere. Sean Strickland no es un tipo con el que sea fácil luchar. Especialmente con la forma en que pelea 'Izzy', este es un estilo que potencialmente neutralizará ese tipo de estilo. Por lo tanto, aquí tenemos que dar crédito a quien lo merece. Sean Strickland hizo lo suyo, pero no es difícil ver que el Israel Adesanya que todos estamos acostumbrados a ver no era el Israel Adesanya que vimos el fin de semana pasado".