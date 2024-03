¿Se viene la pelea entre ambos? Jake Paul le responde a Ryan García

Jake Paul no está seguro de qué le pasa a Ryan García , pero si una pelea es realmente lo que el excampeón interino de Peso Ligero del CMB quiere, el youtuber está más que feliz de complacerlo. El boxeador lo criticó con una serie agresiva de publicaciones en las redes sociales el sábado luego de la victoria por nocaut en el primer asalto sobre Ryan Bourland. Por esto, crece la ilusión de verlos enfrentados.

García (24-1, 20 KOs) está programado para enfrentar a Devin Haney en una pelea muy esperada por el título superligero del CMB el 20 de abril. El peleador de 25 años ha quiere hacer historia y para eso se ha preparado. Paul (9-1, 6 KOs) aplastó a Bourland con facilidad el sábado, deteniendo a su enemigo superado con una andanada de golpes en las etapas finales del primer asalto.

Lo que dijo Jake Paul

"Ryan, te amo. Lo sabes, hermano. Pero tienes que relajarte. Porque hay una cola y parece que estás perdiendo la cabeza, actuando sediento y desesperado y diciendo que eres multimillonario cuando tuviste una pelea por dinero. Sólo digo, relájate, hermano. Pero si quieres pelear, para mí es un trabajo ligero. No tienes juego de pies. Y mientras hayas estado en el juego, soy mejor boxeador que tú", resaltó Paul.

Luego, Nakisa Bidarian comentó: "Ryan García básicamente está siguiendo el manual de Jake Paul. Está aprendiendo todo lo que hace, dice y actúa a partir de lo que Jake Paul ya ha hecho". Luego, tras su victoria el fin de semana, Jake mencionó: "Me sentí bien. Me sentí muy fuerte, rápido, encerrado. Pero realmente estaba calentando y, para ser honesto, estoy un poco decepcionado. Quiero más".

"Quiero un desafío. Tuvimos a alguien con 20 peleas y sigo sacando a estos muchachos de allí en el primer asalto. Pero entrené tan duro que es un poco decepcionante, y también para los aficionados. Quiero que alguien me pruebe para poder hacer algunos ajustes y mostrar algunas de mis nuevas habilidades. Realmente no pude mostrar nada, pero me sentí bien. Sólo quería más. Voy a permanecer lo más activo posible", cerró Jake Paul.