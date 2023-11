¿Se viene la revancha en MMA? Jake Paul y un contundente mensaje para Nate Díaz

Jake Paul está perdiendo las esperanzas de un posible reencuentro en la jaula con Nate Díaz. Aunque en agosto se enfrentaron en un emocionante combate de boxeo, donde el youtuber salió victorioso por decisión unánime, las propuestas para una revancha en el ámbito de las Artes Marciales Mixtas no parecen avanzar. A medida que el joven púgil se prepara para su próximo enfrentamiento en el cuadrilátero en diciembre, las discusiones sobre una pelea de MMA han perdido fuerza. En diálogo con Ariel Helwani en The MMA Hour, no se guardó nada.

"No sé si usaría la palabra cerca. Creo que hubo un punto en el que hubo un interés genuino por parte de su equipo en que esto sucediera, y luego hubo un silencio de radio después de eso. Luego lo llama PFL y todo eso. Es como, está bien, hermano, o quieres que esto suceda o no. Y él dice: 'Oh, lo haremos bajo Real Fight Inc'. Eso no es algo real. Les enseñamos sobre el negocio, les enseñamos cómo administrar sus operaciones y les permitimos poner sus logotipos en el tapete", comenzó diciendo Paul.

Luego, Jake también comentó: "No tienen promoción, no tienen infraestructura, no tienen los fondos para hacer posible ningún evento, por lo que simplemente se esconde detrás de la idea de que no quiere pelear en la PFL. Pero mira, creo que eventualmente necesitará o querrá el dinero. Así que no lo descarto. Como dije, estamos completamente listos para que esto suceda y él simplemente se ha quedado en silencio".

"Sólo para asegurarnos de mis fotos en la cabeza y tenemos algunos videos listos en caso de que un oponente surja de la nada y queremos que una pelea de MMA suceda rápidamente. Creo que eso es lo más importante al pasarme a las MMA, el oponente tiene que tener mucho sentido. Tiene que ser un gran nombre pero al mismo tiempo tiene que ser una pelea en la que creo que sea 50/50", sostuvo el youtuber.

Conclusión de Jake Paul

Para sentenciar, Jake Paul afirmó: "Nate Diaz es la persona perfecta para eso porque genuinamente, de todo corazón, en el fondo de mi corazón sé que puedo vencerlo, pero también sé que será un desafío y que tendría que trabajar mucho, mucho. para ello. Pero eso es lo que me emociona, entrar en estas peleas con una probabilidad de resultado del 50/50 por ciento. Potencialmente, eso es lo que queríamos para Nate. Dijimos que sería a finales de 2024 y tratamos de hacer avanzar el acuerdo sin éxito. Así que eso es lo que estábamos dando vueltas, pero en este momento falta un oponente que tenga sentido".