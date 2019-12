Seas Alabada se consagró como la mejor yegua del año en el Gran Premio Copa de Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Seas Alabada, con la monta del jockey Damían Ramella, ganó hoy por dos cuerpos sobre Sankalpa en la Copa de Plata, una prueba de Grupo 1 sobre 2.000 metros. que se corrió en el décimo turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro.



La ganadora, una hija de Sebi Halo, pagó un dividendo de 1,90 por boleto -favorita- y empleó un tiempo de 1m 58s 82/100 para las 20 cuadras de césped normal.



Seas Alabada estuvo a punto de no correr porque el miércoles a la mañana pisó una piedra en la pista de ensayos y hubo muchas dudas con respecto a su presentación. Hoy corrió en San Isidro y ganó con claridad para convertirse en la mejor yegua de 2019.



Gianerlla, con la monta de Pablo Falero, largó en punta y aguantó hasta la entrada a la recta final. Fue seguida por Miss Oasis y por Seas Alabada. Más atrás lo hizo Mirta.



Así fueron dando la vuelta. Ya en la entrada a la recta Gianella intentó seguir en el primer puesto pero no pudo. Miss Oasis dominó las acciones, mientras que por media cancha surgió la figura de Seas Alabada, una yegua que algunos aseguran ya fue vendida a los Estados Unidos.



Faltando 350 metros, Seas Alabada avanzó por media cancha y fue superando a Miss Oasis. La pupila del entrenador Fabio Cacciabúe terminó ganando con solvencia ante el aplauso del público.



En segundo lugar, a dos cuerpos, entró Salkalpa, que vino desde atrás para terminar como escolta. La tercera posición, a medio pescuezo, fue para Joy Epífora, de buena carrera. En el cuarto lugar entró Miss Oasis.



Los parciales fueron de 25s 91/100 para los 400 metros, de 49s 70/100 para los 800 metros, de 1m 12s 39/100 para los 1.200 metros y de 1m 35s 57/100 para los 1.600 metros.



Seas Alabada alcanzó su octava victoria oficial sobre 12 carreras. Hoy, además, demostró de manera contundente que es la mejor yegua del turf argentino. No estaba con los 10 puntos y sin embargo ganó con cierta comodidad. Su destino, seguramente, será Estados Unidos.