Secretario adjunto reclama "salida inmediata" de Cocco, Secretario General de ATFA

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario adjunto de la Asociación de Técnicos de Fútbol de la Argentina (ATFA), José Ubeda, reclamó la "salida inmediata" de Victorio Cocco, el secretario general de la organización, a quien acusó de ostentar "manejos personalistas" en la conducción del gremio.



"(Victorio) Cocco se tiene que ir del sindicato. No se da cuenta que con sus manejos personalistas está alejando la gente del Gremio", sostuvo el ex jugador de Deportivo Armenio, Banfield y All Boys, entre otros clubes, allá por la década del '80.



La ATFA está envuelta en una compleja situación administrativa, a punto tal que debió ser intervenida por el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en setiembre de 2018, un mes después de que debieran haberse realizado las elecciones generales, con tres listas en competencia.



Sin embargo, en diciembre último, a partir de una presentación efectuada por los abogados de ATFA, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió suspender la intervención que había recaído en el delegado normalizador, Ricardo Serafini.



"Muchas cosas, sobre todo las administrativas, no están claras en el Gremio. El (por Cocco) subestima a toda la Comisión Directiva y eso no va más. No coincidimos con su manejo", expresó Ubeda, en el marco de una charla con Télam.



El otrora futbolista surgido en las divisiones menores de Boca Juniors, de 66 años, adelantó "que en la misma situación hacia (Victorio) Cocco estamos muchos integrantes de la Comisión". Y el también ex jugador de Huracán nombró a ex jugadores como Pedro González, Roberto Rogel, Juan Carlos Cárdenas o Manuel Santos Aguilar.



Un tema aparte, para Ubeda, son las "más de 30 Escuelas de formación de entrenadores" que funcionan a lo largo del país. Según el otrora técnico en divisiones menores en Deportivo Armenio "de las Escuelas no sabemos prácticamente nada, apenas que están en funcionamiento y punto", dijo.



Ubeda rechazó la intención de querer "darle un Golpe de Estado" a Cocco (74 años), quien conduce el sindicato desde el año 2000, tras suceder al fallecido Juan Carlos Giménez.



"No quiero ser Secretario General del Gremio. De hecho mantengo conversaciones con los dos candidatos de las listas de la oposición", manifestó.



La referencia tiene relación directa con Ricardo Caruso Lombardi y Jorge 'Palito' Brandoni, quienes en agosto del año pasado habían manifestado su intención de presentarse por distintos núcleos, antes de que las elecciones en ATFA fueran suspendidas por "irregularidades en los padrones y otras cuestiones administrativas"



La Inspección General de Justicia (IGJ) puede dictar en un futuro la decisión de 'no innovar' (con lo que Cocco permanecería en el cargo); la medida de que se realicen las elecciones en nueva fecha o bien dictar una nueva intervención del Gremio.



Ubeda resaltó que Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de AFA, está al "tanto de la situación, pero no apoya ni a una ni a otra parte. El lo único que quiere es que el conflicto se resuelva lo más pronto posible, para que la institución no se vea más perjudicada".



ATFA se fundó en noviembre de 1963, alcanzó personería gremial en 1969, suscribió el primer convenio laboral en 1971, el cual fue homologado en 1975. Su primer Secretario General fue Luis Ferreyra.