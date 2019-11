Sector olivícola riojano asegura que puede ser afectado por la tensión entre Brasil y la Argentina

El presidente de la Cámara Riojana de Industriales Olivícolas, José Hilal, aseguró hoy que “la tensión entre Brasil y Argentina puede perjudicar mucho a nuestro sector” aunque a la vez confió en que “esas diferencias iniciales se superen”.



"A pesar de la pérdida de mercado que hemos tenido, y de la presencia de la mercadería egipcia y de otros mercados como el español, Brasil sigue siendo nuestro principal cliente; no nos podemos pelear con Brasil”, dijo a la prensa local tras reunirse con el ministro de Planeamiento e Industria, Rubén Galleguillo.



En relación a la tensión entre el presidente de Brasil Jair Bolsonaro y el presidente electo argentino Alberto Fernández, sostuvo: “Son cosas que uno no maneja y a la cual estamos ajenos; lamentablemente los coletazos después se reciben, aunque espero que sean solo escaramuzas de campaña; los dos países tienen demasiados lazos comunes y pelearse no le sirve a ni a ellos ni a nosotros".



Por su parte, Galleguillo dijo a Télam en relación a la exportación de aceitunas a Brasil que “este país es nuestro principal mercado referido a aceitunas de conserva, y ya nos perjudicó mucho con acuerdos que hizo con Egipto”.



“Nos provocaron un daño importante porque ellos pueden tercerizar a través de Egipto las aceitunas del principal productor y exportador del mundo que es España, y ponerlas en su país con volúmenes a precios mucho más económicos que los que pueden soportar nuestras economías regionales", afirmó.



“Pero estamos muy confiados en que el Gobierno de Alberto Fernández va a poder solucionar todas estas dificultades del sector; pensamos que podrá encontrar el camino para solucionar las diferencias con Bolsonaro y que nuestra industria olivícola resuelva estos problemas”, concluyó.