Secuestran 84 kilos de cocaína ocultos en la bodega de un avión que transportaba caballos de carrera

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Al menos 84 kilos de cocaína fueron secuestrados en el interior de la bodega de un avión de la empresa KLM Cargo que estaba a punto de despegar del Aeropuerto Internacional de Ezeiza con caballos de carrera y tenía como destino final la ciudad holandesa de Amsterdam, y en el operativo quedaron detenidas siete personas entre la tripulación y el personal de carga, informaron hoy fuentes judiciales.



El hallazgo de la droga se produjo anoche en la pista del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini durante un operativo realizado por la Aduana que incluyó la participación de más de 50 agentes y cinco perros adiestrados en la búsqueda de estupefacientes, el cual fue ordenado por el juez en lo Penal Económico 9, Javier López Biscayart.



Según las fuentes consultadas por Télam, se trata de un vuelo de la empresa KLM Cargo operado por Martinair Holand, que provenía de la ciudad de San Pablo, en Brasil, y que tras la escala en Buenos Aires, tenía previsto partir de la terminal TCA de Ezeiza hacia Amsterdam.



El procedimiento se produjo cerca de la medianoche de ayer cuando agentes de Aduana descubrieron que personal de pista estaba realizando la carga del avión "bajo condiciones prohibidas", ya que en ese momento se registraba un fuerte temporal sobre la ciudad de Buenos Aires y la actividad en el aeropuerto estaba suspendida.



Las filmaciones de las cámaras de seguridad de la terminal aérea mostraban que dos camionetas pertenecientes a la empresa Martinair se acercaron al avión y de allí comenzaron a bajar cajas de cartón que introducían a la bodega.



"Fue puro olfato de los agentes de Aduana", dijo a Télam un investigador, quien agregó que se montó de inmediato un operativo en el cual los perros rastreadores de estupefacientes inmediatamente descubrieron la cocaína que estaba acondicionada en 82 ladrillos ocultos en cajas de cartón.



"La droga estaba en pallets, dentro de las cajas. En ningún momento hubo intención de disimularlas, porque en realidad se trataba de contaminar un carga legal", agregó la fuente consultada.



Para los investigadores está claro que la droga fue cargada en el Aeropuerto de Ezeiza y por eso se dispuso la detención de los tres pilotos de la nave, de nacionalidad holandesa, y los cuatro empleados de la empresa MartinAir, todos ellos argentinos.



La sospecha de los pesquisas es que se trata de una modalidad conocida como "rip off", que significa que la mercadería que debe transportar el avión es lícita y cuenta con toda la documentación en regla pero que en algún momento del proceso de carga se contamina con la droga.



Según las fuentes judiciales, en este caso la carga lícita eran caballos de carrera que tenían como destino final Singapur y se determinó que, en principio, los dueños de los animales "no tienen ninguna responsabilidad en la maniobra".



En tanto, el juez, quien trabaja con la colaboración del titular de la Procunar, Diego Iglesias, y el fiscal en lo Penal Económico 2 Emilio Guerberoff, quiere determinar cómo llegó la droga a esas camionetas de la empresa que operaba el vuelo y cómo traspasó todos los controles aduaneros, por lo que no se descartan nuevas detenciones a la brevedad.



Fuentes de la pesquisa aseguraron a Télam que los siete detenidos continuaban esta tarde a disposición del magistrado, quien tiene previsto indagarlos en las próximas horas.



Además, López Biscayart ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) una serie de allanamientos en distintos domicilios de la ciudad y del Gran Buenos Aires que se estaban llevando a cabo esta misma jornada.



El antecedente de secuestro de este tipo de drogas más cercano es de septiembre del año pasado, unos 254 kilos de cocaína fueron secuestrados dentro de 22 valijas inspeccionadas en la sala de pre embarque del aeropuerto de Ezeiza.



De acuerdo los investigadores, este equipaje iba a ser embarcado en un vuelo de Air Europa con destino a Madrid, España.



Y por el caso fueron detenidas 16 personas, diez de ellas en el mismo aeropuerto, y el resto, entre ellos 3 efectivos de la PSA, en una serie de allanamientos en la Ciudad y provincia de Buenos Aires y Neuquén.



En aquel momento, las autoridades consideraron que se trató del operativo más importante de la terminal de Ezeiza.



Mientras tanto, en octubre de 2012 se secuestraron otros 40 kilos de cocaína impregnada en las prendas de vestir que un ciudadano de Chipre llevaba en sus dos valijas con las que pretendía abordar un vuelo de Iberia con destino a la capital española.